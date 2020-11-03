Супружеская пара блогеров решила провести 30-дневный челлендж, отказавшись от алкоголя, сахара и социальных сетей. Об изменениях и впечатлениях пара делилась со своими подписчиками.

YouTube-блогеры Крейг и Чайная Бензин запустили видеоэксперимент, в рамках которого пара отказалась от сахара, алкогольных напитков и социальных сетей. По условиям челленджа, новый образ жизни должен был длиться 30 дней, первые изменения проявились уже через несколько недель, сообщает Medialeaks.

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Почему именно эти продукты

Ученые считают, что зависимость от сахара и алкоголя имеет схожую природу. Супруги решили проверить это на собственном опыте. Вот только пищей эксперимент не ограничился.

Поскольку самой популярной зависимостью нашего времени считается зависимость от гаджетов и виртуальной жизни, супруги заблокировали свои аккаунты в соцсетях. Правда, они сразу объяснили: это не просто челлендж, который создает дискомфорт, а толчок к выработке новых полезных привычек.

Цель здесь не в эксперименте с пытками. Это необходимо, чтобы развить привычки, которые могут длиться вечно. Мы не собираемся как-то специально усложнять себе жизнь, – делится впечатлениями Крейг.

Мужчина также пояснил, что они не планируют отказываться от всех форм сахара. В ходе эксперимента пара отказалась исключительно от промышленного сахара, который находится в сладостях, конфетах, йогуртах, напитках. Вместо этого – блогеры включили в свой рацион больше фруктов и овощей.

Что случится, если неделю не есть сахара / Фото Pexels

Также супруги решили, что они продолжат придерживаться полезных привычек даже после окончания эксперимента. Чайна согласилась со словами мужа, но уточнила, что у нее очень слабая сила воли. К тому же пару ждала годовщина их супружеской жизни: чтобы не нарушать условий эксперимента блоггеры сразу установили "выходной день", который они смогут отпраздновать бутылкой шампанского.

Как проходил эксперимент

Месяц без алкоголя и сахара – Видео с канала WheezyWaiter

В первые четыре дня челленджа супруги чувствовали сильный голод. Несмотря на сытные обеды и разнообразие продуктов, Чайна мечтала о конфетах M&Ms, а Крейг жаловался, что не может наесться бананами:

Я ел тост с арахисовым маслом и бананом, но не мог насытиться. Мне казалось, что я могу всю ночь есть эти бананы. Хотя мой живот был уже полон.

Сахарная ломка отступила только к концу первой недели эксперимента, тогда супруги почувствовали положительные изменения. В видео блоггеры отметили, что чувствуют себя значительно лучше, чем до начала челленджа.

Отказ от алкоголя и сахара показал, что эти продукты воруют хорошее самочувствие и мешают чувствовать себя более здоровым.

Отказ от соцсетей оказалась значительно легче, чем жизнь без сахара. Для новостей супруги использовали сайты, телевидение и печатные издания. Общение онлайн заменили живимы встречами с друзьями, а вместо отслеживания непрерывного потока негативных комментариев, пара выделяла время на чтение книг. К второй недели челленджа в Чайны появилось больше энергии для тренировок, а Крейг начал сбрасывать лишние килограммы. Также у пары улучшился сон, и облегчилось пробуждения.

Вместо скроллинга соцсетей пара читала книги / Фото Pexels

"Выходной" блогеров пришелся на тридцатый день эксперимента. Пара с радостью открыла долгожданное шампанское, но каждый быстро понял, что алкоголь заставляет чувствовать себя хуже.

Я стала беспокойной и уставшей. Мне это не понравилось, – прокомментировала Чайная.

Результаты

Крейг рассказал, что после завершения челленджа решил сохранить новые привычки, соблюдая запрет на выпивку. Также он сократил время на просмотр соцсетей и онлайн-коммуникации в Твиттере. Особый эффект на него произвел отказ от сахара – за месяц Крейг потерял 3 килограмма.

Чайна все же вернулась к небольшому количеству сахара и выпивки. Правда, каждый прием алкоголя теперь не сопровождается восторгом, который был до эксперимента. Также женщина скачала соцсети, чтобы проверить, что произошло в ленте за период отсутствия супругов. Но после просмотра последних новостей и комментариев Чайна снова удалила приложения.