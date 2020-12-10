Результаты кето-диеты о которых не рассказывают врачи и диетологи.

Мишель Ноу – блогерша и гостевая авторка издания Buzzfeed, всегда увлекалась едой. Она рассматривала питание, как способ поддержать хорошее самочувствие, социальный конструкт и средство восстановления после тренировок.

Но в один момент она потеряла контроль над едой и начала обращаться к нездоровым продуктам и фастфуду, чтобы получить быстрый прилив энергии и психологическую поддержку. Тогда Мишель решила сесть на кето-диету. Обо всех 30-дневные изменениях девушка рассказала Buzzfeed.

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Кето-диета предусматривает сокращение количества углеводов до 25-50 г в сутки. 70% калорий поступает из жиров, 20% – из белков и лишь 10% – из углеводов. Резкое снижение количества углеводов заставляет тело перестроиться, что вызывает множество изменений в метаболизме.

Мишель Ноу / Фото Buzzfeed

Предыстория

Прежде чем начать диету Мишель проконсультировалась с врачом. После осмотра он сказал, что никаких противопоказаний нет и девушка может соблюдать кето-питание. К тому же врач заметил, что диета положительно повлияет на организм пациентки.

С этим "зеленым светом" Мишель решила полностью перейти на 30-дневное кето-питание.

Большинство источников рекомендуют начинать диету с 25-50 г углеводов в сутки, а когда организм привыкнет к новой системе, попробовать добавить углеводов и оценить реакцию организма. В основном кето-диета состоит из белков, молочных продуктов, овощей, орехов и жирного мяса.

Зная себя, я предполагала, что у меня не будет времени планировать рацион, поэтому я скачала табличку чистых углеводов и решила, что не буду съедать более 6-7 грамм в течение каждого приема пищи.

Основные недостатки и преимущества кето-диеты

Кето-диета предусматривает употребление однообразной пищи / Фото Pexels

Отсутствие разнообразия

Переходя на кето-питание, Мишель предусматривала, что жирной и белковой пищи, которую рекомендуют диетологи, будет вполне достаточно. Однако через неделю девушка поняла, что нуждается в большем разнообразии блюд.

Мои рецепторы отчаянно просили новых вкусов. Я чувствовала себя ужасно ограниченной! Сначала жирная пища меня радовала, но со временем каждая вилка с жареной курицей и брокколи превратилась в пенопласт.

С другой стороны блогерша почти избавилась от привычки перекусывать, поскольку прием однообразных продуктов не приносил удовольствие.

Чрезмерная жажда

Девушка рассказывает, что не только пила больше, чем обычно, но и значительно чаще посещала туалет.

Я пила так много, что мне надоела обычная вода!

Оказалось, что жажда была симптомом перехода организма с питания углеводам на потребление жиров. Тратя запасы гликогена, организм освободил воду, что и привело к жажде и частому мочеиспусканию.

Симптомы "кето-гриппа"

Из-за перехода на новый рацион, 4-ый день диеты начался с недомогания: головокружение, слабость, светочувствительность. Эти симптомы начали проходить только через неделю. А полное восстановление организма произошло на 10 день.

Поскольку ухудшение самочувствия могло быть связано со снижением уровня соли или недостатком жира, девушка выпила стакан жирного куриного бульона и сразу почувствовала себя лучше.

Кето-диета провоцирует жажду / Фото Unsplash

Ухудшился запах мочи

Вследствие углеводного голодания клеток. у людей на кето-диете начинается кетоз. Механизм его развития заключается в расщеплении жиров с высвобождением жирных кислот. Одним из симптомов этого состояния является изменение запаха мочи. Девушка признается, что очень смущалась, когда приходилось посещать общественные туалеты.

Резкая потеря жидкости

Уже к концу первой недели кето-диеты, Мишель почувствовала, что одежда стала свободнее. Девушка лишилась большого количества воды, а исключение из рациона картофеля фри и бургеров способствовало потере жира.

Отказ от вредных перекусов

Когда Мишель поняла, что из-за содержания углеводов больше не может перекусывать булочками, батончиками и гранолой – она ​​скорректировала питание так, что почти все приемы пищи включали зеленые овощи и зелень.

Изменение взгляда на сыр, яйца и орехи

Сыр – настоящее спасение во время кето-диеты. Он вкусный, а такие сорта как пармезан почти не содержат лактозы!

Я могла запросто съесть большой кусок сыра и после этого чувствовать себя нормально! Но не рекомендую делать это часто, ведь сыр наполовину состоит из чистого жира.

Самым доступным способом получить белок стали яйца, и к тому же с них можно быстро приготовить множество разнообразных блюд.

А вот орехи стали для Мишель открытием. Она ела их на завтрак, добавляла в салаты, перекусывала ними в течение дня и чистила от скорлупы во время бессонницы.

Каждый находит свой способ обойти кето-диету: перекусывать и поддерживать нездоровые привычки в питании. И для меня этим способом стали орехи.

Орехи стали настоящим спасением / Фото Unsplash

Исчезло вздутие живота и газы

Сначала блогерша опасалась, что от молочных продуктов в нее начнётся вздутие живота, но ничего подобного. Более того – газы, которые до этого тревожили Мишель, совсем исчезли. Это оказалось немалым преимуществом нового способа питания.

Временное ухудшение сна

Первая неделя Мишель оказался кошмаром. Девушка страдала бессонницей и до эксперимента, а отказ от углеводов еще больше ухудшил ее состояние.

Без способности углеводов вызвать что-то типа "пищевой комы" стало еще труднее засыпать по ночам.

Примерно через полторы недели бессонница прошла, но за время привыкания девушка чувствовала постоянную усталость и вялость.

Очищение кожи

Во время прохождения диеты исчезли покраснения и мелкие прыщики, кожа лица стала гладкой, а тон – выровненным.

Кето-диета спровоцировала постоянную усталость / Фото Buzzfeed

Тренировки в зале стали более медленными

В течение первых двух недель на кето-диете тренировки девушки были малоэффективными:

Это больше напоминало поездку на велосипеде с похмелья. У меня была нулевая мотивация, мои мышцы вообще перестали разогреваться, а каждая конечность стала невыносимо тяжелой и непослушной.

Постепенно тело привыкло, но Мишель считает это результатом выработки привычки.

Если бы у меня не было привычного режима тренировок, вряд ли я смогла отрегулировать его в таком состоянии.

Поэтому, если вы хотите сесть на кето-диету и начать ходить в зал – сначала займитесь физкультурой и только после этого налаживайте новую систему питания.

Кроме этого девушка жаловалась на постоянную потребность готовить домашнюю еду и отказы от встреч с друзьями в барах. Тем не менее эксперимент оправдал себя – Мишель по-новому посмотрела на свои пищевые привычки и советует всем, кто любит готовить и хочет изменить рацион, попробовать пережить подобный опыт.