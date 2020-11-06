В жизни достаточно поводов понервничать: коронавирус, тяжелая работа, личная жизнь и экономический кризис. В этих ситуациях хочется найти поддержку, чтобы снизить уровень стресса. И, к сожалению, многие спасается алкоголем. Впрочем, наука не советует снимать стресс таким образом. Рассказываем почему.

В процессе эволюции наш мозг сформировался так, что мы не можем игнорировать стрессовые ситуации, сообщает Cuprum. Наши предки должны были быстро реагировать на погодные условия, враждебные племена, хищных зверей и внешнюю среду. Чтобы принять правильное решение и выжить, организм переходил в экстренный режим и активировал необходимые гормоны и органы. Сердце быстрее выкачивало кровь, ускорялся перенос кислорода и глюкозы, а почки производили меньше мочи. Так, аккумулируя всю энергию, наши предки готовились для бега или борьбы и отключали все неважные функции.

Читайте также: Месяц без сахара и алкоголя: чем завершился эксперимент супружеской пары

Несмотря на то, что нам больше не надо спасаться от хищников, наш мозг пользуется теми же механизмами адаптации. Только теперь тело реагирует на другие раздражители, например, собеседование, важную встречу или тест на повышение квалификации.

Обычно, мозг успокаивается, когда источник стресса исчезает, но некоторые факторы могут удлинять этот процесс. И тогда, чтобы "выключиться" из стрессового состояния необходимо применить дополнительные средства.

Алкоголь обостряет стресс / Фото Pexels

Алкоголь не поможет

Вино расслабляет, но ненадолго. После еще одного бокала вы перестаете контролировать свои действия, а это привносит в жизнь еще больше стресса. Если вы пытаетесь снять напряжение от перегрузки на работе – это тоже плохая идея. Выходные, потраченные на похмелье, точно не повысят производительность.

Такая же ситуация с расходами. После второго пива сложнее контролировать дозу, поэтому за вечер можно спустить на выпивку больше денег, чем планировали изначально. Соответственно, обостряются финансовые проблемы и фоновый стресс, связанный с деньгами.

Безопасной дозы алкоголя не существует / Фото Pexels

Планируя вечер пятницы, помните, что безопасной дозы алкоголя не существует. Но вы можете контролировать выпитое, соблюдая дозы, которые печень может обезвредить относительно быстро. Это 350 мл 5% пива, 40 мл водки, виски, коньяка или другого крепкого напитка, 150 мл вина.

Альтернативы алкоголя

Есть несколько способов не впасть в состояние непрерывного стресса. Некоторые из них могут показаться наивными, но все же стоит попробовать.

Поймите причину стресса

Если вы найдете причину стресса, то справиться с ним будет проще.

Попробуйте спорт

Необязательно покупать дорогой абонемент в спортзал – прогулка, езда на велосипеде или танцы помогут расслабиться. Главное – ставьте реалистичные цели и не критиковать себя, если пропустили тренировку.

Как расслабляться без алкоголя / Фото Pexels

Техника "осознанности"

Когда вы постоянно тревожитесь за будущее, легко игнорировать все хорошее, что происходит вокруг. Жить осознанно означает обращать внимание на все детали, которые вас окружают и анализировать чувства и эмоции связаны с этими явлениями.

Перестаньте жить на "автопилоте", и откиньте вредную привычку затягивать себя в переживания. Вместо этого – посвятите вечер анализу проблем. Осознанный и трезвый подход более эффективен, чем шумные застолья или кухонные исповеди после чрезмерной дозы алкоголя.

Поговорите с хорошим человеком

Проводите время с теми, кто смотрит на ваши проблемы с другой стороны и может предложить неожиданные решения. Положительные люди дадут вам ощущение принадлежности к определенной социальной группе, возможность поделиться своими успехами и повысят самооценку.

Составьте расписание будущей недели

Если в конце недели вы сможете организовать следующий – это освободит место в вашей голове. Вы избавитесь от навязчивых мыслей, тревоги за "важные дела" и ощущение, что все срочное проходит мимо вас