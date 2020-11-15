Все мы знаем, что нет лучшего средства от простуды, чем наваристый бульон. Но что же провоцирует целебный эффект: наша вера в традиции или все же ингредиенты и технология приготовления блюда?

Чашка горячего куриного бульона – это первое, что приходит на ум, если мы вспоминаем о симптомах простуды и гриппа. Но в наше время кажется, что бульон – лишь аппетитное плацебо, которое мы привыкли употреблять при плохом самочувствии, сообщает Полезно 24. На самом деле все несколько сложнее.

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Профилактика

Еще в 1998 году медики доказали, что куриный бульон действительно эффективен для профилактики. Он улучшает функцию ресничек – специальных образований в носу человека, которые препятствуют попаданию инородных тел в дыхательные пути. Кроме этого в блюдо входит не только отвар из костей, но и овощи и специи, что необходимы организму для поддержания иммунной системы. Соответственно, обедая куриным бульоном в холодное время года, вы помогаете организму сопротивляться вирусам.

Бульон при простуде / Фото Unsplash

Лечение

Если вы уже заболели и говорить о профилактике поздно – не расстраивайтесь. Бульон прекрасно подходит и для ускорения выздоровления. С одной порции блюда вы можете усвоить необходимые калории, которые во время простуды трудно воспринимать с твердой пищи.

И это не все. Бульон богатый глюкозамином – это вещество, необходимое для пищеварения и обновления слизистой оболочки пищеварительного тракта. Другие полезные компоненты бульона – это карнозин, который снимает заложенность носа и отек горла. Хондроитин, который тоже присутствует в кружке первого блюда, легко усваивается больным организмом и помогает ему обновлять суставные ткани.

Польза бульона / Фото Unsplash

Получается, что бульон действительно помогает при простуде. Но стоит помнить, что он не является лекарством, которое эффективно преодолевают вирусную или бактериальную инфекцию. И поэтому не стоит забывать о консультации с врачом и применении безопасных препаратов для устранения болезни.