Украинская тренерка Анита Луценко продолжает делиться полезными советами насчет стройной фигуры. В одном из своих постов спортсменка рассказала, почему многим женщинам не удается сбросить лишний вес, несмотря на серьезное увлечение тренировками.

В своем Instagram Анита Луценко призвала женщин не только посещать спортзал, а, прежде всего, менять свое питание. По мнению тренерки, попытки похудеть одними тренировками – это то же самое, что "черпать океан ложкой".

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Спорт против питания

Тренерка подробно расписала, как правильное питание влияет на общее самочувствие.

Что происходит, если корректировать фигуру питанием:

ускоряется процесс похудения;

тело становится более "качественным";

мы избавляемся от целлюлита;

улучшаем состояние волос и кожи;

обеспечиваем организм витаминами и минералами;

налаживаем гормональный фон;

улучшаем работоспособность.

Тренировка в основном нужна лишь для того, чтобы закрепить этот эффект.

Что происходит во время тренировки:

с помощью силовых тренировок можно откорректировать тело и предать ему необходимой формы;

приобретается выносливость из-за кардиотренеровок;

развивается гибкость, с помощью растяжек и амплитудных движений;

создаться красивая осанка.

Только с помощью питания можно сбросить лишний жирок и продемонстрировать красивый рельеф тела, который вы достигли в спортзале.

Почему похудение с помощью тренировок – плохая идея

За час интенсивной тренировки наш организм тратит приблизительно 300-400 ккал. А 100 г орешков, которые мы съедаем после тренировки, содержат все 600 ккал. Получается, спортзал дает нулевой эффект, если неправильно распределять количество полученных калорий в течение дня.

Позвольте себе 50 г орешков и не переутомляйте тело 10 лишними километрами бега. К тому же чрезмерные тренировки только разжигают аппетит, а чувство выполненного долга за интенсивную нагрузку может повлечь за собой желание наградить тело и съесть что-то вкусненькое.

Итак, если у вас нет желания или возможности тренироваться – измените систему питания! Вы обязательно похудеете, правда, для идеальных форм все же придется попотеть на тренировках.