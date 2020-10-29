Можно ли похудеть только благодаря тренировкам: объяснение Аниты Луценко
Украинская тренерка Анита Луценко продолжает делиться полезными советами насчет стройной фигуры. В одном из своих постов спортсменка рассказала, почему многим женщинам не удается сбросить лишний вес, несмотря на серьезное увлечение тренировками.
В своем Instagram Анита Луценко призвала женщин не только посещать спортзал, а, прежде всего, менять свое питание. По мнению тренерки, попытки похудеть одними тренировками – это то же самое, что "черпать океан ложкой".
Читайте также: Почему появляется лишний жир на животике и как от него избавиться
Спорт против питания
Тренерка подробно расписала, как правильное питание влияет на общее самочувствие.
Что происходит, если корректировать фигуру питанием:
- ускоряется процесс похудения;
- тело становится более "качественным";
- мы избавляемся от целлюлита;
- улучшаем состояние волос и кожи;
- обеспечиваем организм витаминами и минералами;
- налаживаем гормональный фон;
- улучшаем работоспособность.
Тренировка в основном нужна лишь для того, чтобы закрепить этот эффект.
Что происходит во время тренировки:
- с помощью силовых тренировок можно откорректировать тело и предать ему необходимой формы;
- приобретается выносливость из-за кардиотренеровок;
- развивается гибкость, с помощью растяжек и амплитудных движений;
- создаться красивая осанка.
Почему похудение с помощью тренировок – плохая идея
За час интенсивной тренировки наш организм тратит приблизительно 300-400 ккал. А 100 г орешков, которые мы съедаем после тренировки, содержат все 600 ккал. Получается, спортзал дает нулевой эффект, если неправильно распределять количество полученных калорий в течение дня.
Позвольте себе 50 г орешков и не переутомляйте тело 10 лишними километрами бега. К тому же чрезмерные тренировки только разжигают аппетит, а чувство выполненного долга за интенсивную нагрузку может повлечь за собой желание наградить тело и съесть что-то вкусненькое.
Итак, если у вас нет желания или возможности тренироваться – измените систему питания! Вы обязательно похудеете, правда, для идеальных форм все же придется попотеть на тренировках.