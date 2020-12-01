В стремлении отказаться от рафинированного сахара, мы пытаемся найти более здоровые альтернативы, и мед, пожалуй, самый популярный вариант здорового заменителя. Но так ли это? Разберемся!

Существует множество споров вокруг пользы и вреда меда: одни считают его абсолютным злом, другие выделяют его, как полезные сладости. Впрочем, оба мнения ошибочны, сообщает Bazaar. Читайте чем - в нашем материале.

Читайте также: Хлеб, мука и глютен: как перестать верить в мифы и начать есть выпечку с удовольствием

Сколько сахара содержит мед

Много. Быстрые углеводы составляют 80-85% от общей массы продукта, а сахар в меде практически идентичен привычному белому. Поэтому говорить о пользе меда и отрицать его влияние на организм нет смысла.

Как и обычный белый сахар, мед вызывает резкий скачок уровня сахара в крови, усиливает чувство голода, а в долгосрочной перспективе ведет к набору веса и развитию хронических заболеваний. Но все эти неприятные последствия угрожают только тем, кто употребляет мед в чрезмерных количествах. Если же употреблять мед в разумных дозах, он не нанесет вреда организму, и, как бонус – улучшит настроение, благодаря выбросу серотонина в кровь.

Почему полезно есть мед / Фото Unsplash

Мед или сахар: что полезнее

С калориями и высоким содержанием углеводов все понятно, но если вы не представляете свою жизнь без сладостей – мед все же адекватная альтернатива сахару.

Белый сахар абсолютно ненужный нашему организму продукт: он не содержит ни витаминов, ни минералов, ни белков – только быстрые углеводы. Мед, при таком же содержании углеводов, богатый другими полезными веществами.

Натуральный мед – источник антиоксидантов. В состав продукта входят фенольные кислоты и флавоноиды, которые обеспечивают защиту клеток от повреждения свободными радикалами, улучшают состояние кожи и препятствуют процессам старения. Активные вещества в составе натурального меда способны улучшать состояние сердца и снижать уровень "вредного холестерина". Более того – мед обладает мощным антибактериальным эффектом, благодаря чему укрепляет иммунитет и обеспечивает профилактику воспалительных процессов.

Конечно, все эти характеристики касаются исключительно натурального продукта из 100% органическим составом.

В 100 г меда находится: