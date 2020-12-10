Мышечный зажим: почему он у вас и как предотвратить дискомфорт
Тренировки, сон на неудобной поверхности, отсутствие достаточного количества витаминов в рационе – это все потенциальные причины развития мышечного спазма. Разберемся что это и как устранить боль в вашей ситуации.
Во время любой физической активности, будь то занятия фитнесом, или обычная ходьба, наши мышцы то сокращаются, то расслабляются. Спазм случается в тот момент, когда фаза расслабления не наступает и мышцы остаются сокращенными, сообщает Anyclass.
В моменты спазма циркуляция крови нарушается, поскольку нервные волокна и кровеносные сосуды пережимаются. Отсюда и ноющая и неприятная боль. Если же спазм не проходит в течение долгого времени, вследствие нарушения кровообращения начинают страдать и внутренние органы. Поэтому длительный дискомфорт требует своевременного и надлежащего лечения.
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Почему возникает спазм мышц / Фото Pexels
Причины спазма мышц
Неправильный питьевой режим
Чрезмерное и недостаточное употребление жидкости разрушает электролитный баланс организма. То есть вода может просто вымыть нужную концентрацию натрия, калия и кальция. Это и меняет функционирование мышц. И, конечно, меняет не в лучшую сторону.
Чтобы избежать обезвоживания, пейте по 1–2 глотка воды (примерно 100 мл) каждые 20 минут.
Дефицит кальция
Если при частых спазмах вы замечаете ухудшение состояния кожи, волос и зубов, вероятно, причина в дефиците кальция. Также об отклонении может свидетельствовать стресс и чрезмерная эмоциональность.
Чтобы восстановить запасы микроэлемента – обратитесь к терапевту, сдайте соответствующие анализы и пропейте кальций вместе с витамином D, который гарантирует полноценное усвоение других веществ.
Чрезмерная физическая активность и неправильные тренировки
Возможно, вы слишком интенсивно тренируетесь или не даете телу отдохнуть и восстановиться. Конечно, такой образ жизни негативно отразится на состоянии мышц.
Чтобы избежать перегрузки – чередуйте дни силового и кардио-тренинга и замените одно посещение фитнес-клуба быстрыми прогулками или медленным бегом.
Несбалансированный рацион
Питание с отсутствием углеводов приводит к быстрому высушиванию организма и тоже грозит перегрузкой мышц.
Недополучая энергию из углеводов, организм начинает расщеплять мышцы. Это провоцирует спазмы, дискомфорт и боль в теле.
Нарушенный эмоциональный фон
Психологи убеждены, что наши тревоги влияют на наше физическое состояние. Стрессовые ситуации, истощение, недовольство и возмущение часто мешают расслабиться. Как следствие – страдает все тело.
Что делать, чтобы избежать зажимов
Что делать если защемило мышцу / Фото Pexels
- Составьте программу тренировок, которая будет опираться на особенности вашего организма.
- Высыпайтесь. Здоровый сон – залог здоровья, молодости и красоты.
- Занимайтесь йогой, пилатесом и стретчингом – они лучше всего помогают расслабить зажатые мышцы.
- Найдите свой темп тренировок.
- Займитесь танцами. Плавные движения снимают мышечное и снимают эмоциональное перенапряжение.
- Не допускайте переохлаждения. Сезон осень-зима – лучший период для возникновения мышечного спазма: сосуды непроизвольно сокращаются, кровообращение дестабилизируется, мышцы теряют свою эластичность и не могут расслабиться самостоятельно. Посещайте бани и сауны и старайтесь тепло одеваться.
- Если боль не утихает несколько дней – обратитесь к врачу.
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