Тренировки, сон на неудобной поверхности, отсутствие достаточного количества витаминов в рационе – это все потенциальные причины развития мышечного спазма. Разберемся что это и как устранить боль в вашей ситуации.

Во время любой физической активности, будь то занятия фитнесом, или обычная ходьба, наши мышцы то сокращаются, то расслабляются. Спазм случается в тот момент, когда фаза расслабления не наступает и мышцы остаются сокращенными, сообщает Anyclass.

В моменты спазма циркуляция крови нарушается, поскольку нервные волокна и кровеносные сосуды пережимаются. Отсюда и ноющая и неприятная боль. Если же спазм не проходит в течение долгого времени, вследствие нарушения кровообращения начинают страдать и внутренние органы. Поэтому длительный дискомфорт требует своевременного и надлежащего лечения.

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Почему возникает спазм мышц / Фото Pexels

Причины спазма мышц

Неправильный питьевой режим

Чрезмерное и недостаточное употребление жидкости разрушает электролитный баланс организма. То есть вода может просто вымыть нужную концентрацию натрия, калия и кальция. Это и меняет функционирование мышц. И, конечно, меняет не в лучшую сторону.

Чтобы избежать обезвоживания, пейте по 1–2 глотка воды (примерно 100 мл) каждые 20 минут.

Дефицит кальция

Если при частых спазмах вы замечаете ухудшение состояния кожи, волос и зубов, вероятно, причина в дефиците кальция. Также об отклонении может свидетельствовать стресс и чрезмерная эмоциональность.

Чтобы восстановить запасы микроэлемента – обратитесь к терапевту, сдайте соответствующие анализы и пропейте кальций вместе с витамином D, который гарантирует полноценное усвоение других веществ.

Чрезмерная физическая активность и неправильные тренировки

Возможно, вы слишком интенсивно тренируетесь или не даете телу отдохнуть и восстановиться. Конечно, такой образ жизни негативно отразится на состоянии мышц.

Чтобы избежать перегрузки – чередуйте дни силового и кардио-тренинга и замените одно посещение фитнес-клуба быстрыми прогулками или медленным бегом.

Несбалансированный рацион

Питание с отсутствием углеводов приводит к быстрому высушиванию организма и тоже грозит перегрузкой мышц.

Недополучая энергию из углеводов, организм начинает расщеплять мышцы. Это провоцирует спазмы, дискомфорт и боль в теле.

Нарушенный эмоциональный фон

Психологи убеждены, что наши тревоги влияют на наше физическое состояние. Стрессовые ситуации, истощение, недовольство и возмущение часто мешают расслабиться. Как следствие – страдает все тело.

Что делать, чтобы избежать зажимов

Что делать если защемило мышцу / Фото Pexels