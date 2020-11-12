Что только не придумала народная медицина, пытаясь вывести формулу эффективного лечения ОРВИ. Здесь вам и чеснок, и сок алоэ, и горчичники, и ванночки с морской солью. Список можно продолжать бесконечно. Впрочем, современная медицина утверждает, что не все методы лечения, которые пришли к нам от бабушек работают на самом деле.

Вероятно, среди вас есть те, кто до сих пор пользуется народными методами лечения. Но в большинстве случаев эти методы делают только хуже. В Instagram-аккаунте семейного врача Волкивской Алины, встречается немало советов для эффективного лечения ОРВИ. А в одном из постов она собрала топ методов народного лечения и рассказала почему они не работают.

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Оксолиновая мазь или вазелин

Этими веществами советуют мазать нос, чтобы не заболеть.

Оказывается, они лишь улучшают условия для проникновения вирусов в организм. Это происходит из-за нарушения движения ресничек и пересушивания слизистой оболочки носа. То есть вы сами "открываете двери" для вирусной инфекции.

Сок алоэ, лука, чеснок

Народная медицина безжалостна. И закапывание соков в нос тому подтверждение. На самом деле сок этих продуктов никак не вылечит насморк. Но обеспечит вас ожогом слизистой оболочки носа.

Грудное молоко, как капли в нос для младенцев

Грудное молоко – это среда для дополнительного размножения бактерий.

Вы можете лечить насморк малышей с помощью солевого раствора или, используя разумное количество сосудосуживающих средств.

Полоскать горло фурацилином, раствором йода, перекисью водорода

Не поможет. Вирусы живут в клетке, поэтому при полоскании вы только нарушите микрофлору ротовой полости.

Ингаляции над кастрюлей с картошкой

Такой метод борьбы с инфекцией может привести к ожогу дыхательных путей, вызвать отек и спровоцировать еще больше неудобств, чем было до ингаляции.

Натирание грудной клетки мазями, спиртом

Эфирные масла и пары спирта могут спровоцировать ларингоспазм. Спирт станет дополнительным фактором интоксикации организма, а горчичники и картофель вызывают ожоги. Поэтому подумайте о рисках прежде чем "прогревать грудную" клетку.

Закутаться, чтобы пропотеть и не выходить на улицу

И еще не открывать окно, потому что сквозняк! На самом деле для больного необходим свежий воздух. Установите правильный климат в комнате (температура 18-20°C; влажность 40-70%), а также оденьтесь в удобную одежду.

Если температура тела нормализовалась и на улице хорошая погода – отправляйтесь на прогулку.

Анальгин, димедрол, аспирин, но-шпа для снижения температуры

Сбить температуру поможет парацетамол или ибупрофен.