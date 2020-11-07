Самолечение – распространена среди украинцев практика. Часто мы самостоятельно устанавливаем диагноз, приписываем лекарства и игнорируем незнакомые симптомы, которые стоило бы обсудить с врачом. Медики говорят, что такой подход во многих случаях лишь обостряет самочувствие. Поэтому давайте разберемся, какие меры можно применять в рамках самолечения, а лучше вынести на обсуждение с профессионалом.

По данным исследования "Пациенты Украины", 69% украинцев занимаются самолечением из-за нехватки денег на лечение в медучреждениях. Фармацевты свободно продают как витамины, так и антибиотики. А население без разбора покупает любые препараты, которые, по их мнению, помогут избежать ОРВИ, коронавируса и гриппа.

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Ситуацию обостряет интернет, реклама, соседи и родственники, которые "лучше знают", что поможет при борьбе с теми или иными симптомами. К сожалению, такое самолечение приводит к негативным последствиям. В частности:

микрофлора организма теряет чувствительность к препарату;

болезни переходят в хроническую форму;

возникает дефицит медпрепаратов;

проявляется полипрагмазия – явление, когда одновременное применение большого количества препаратов для лечения одного заболевания приводит к перегрузке организма, особенно печени.

С другой стороны, самолечение играет важную роль в охране здоровья и в связи с повышением грамотности населения успешно интегрируется в системы здравоохранения во всем мире. Ответственное самолечение повышает ответственность человека за свое здоровье, дает возможность увеличить доступность медицинской помощи населению, проживающему в отдаленных районах; уменьшает нагрузку на лечебные учреждения и бюджет системы здравоохранения, позволяет в некоторых случаях осуществлять самопомощь и избегать серьезных осложнений.

Проверим, что вы знаете о самолечении и сможете ли помочь себе и родным в случае необходимости.