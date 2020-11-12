К вегетарианству все приходят по-разному. Кое-кто придерживается растительной диеты с детства, другие – пытаются таким образом улучшить общее состояние организма. Но все героини сегодняшнего материала отмечают, что отказ от животного питания делает их здоровее, выносливее и сильнее.

Вегетарианство – это способ питания, при котором человек не употребляет мясо, птицу, рыбу, морепродукты. Веганство – образ жизни, характеризующийся полным отказом от продуктов эксплуатации животных. Этим веганство существенно отличается от вегетарианства.

Считается, что для спортсменов важны белок и углеводы, которые якобы невозможно получить из растений. Однако современный мир убеждает в обратном. 9 спортсменок из нашего списка сознательно отказались от мяса и продолжают успешную спортивную карьеру, сообщает tv.rbc.

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Алекс Морган

Алекс Морган / Фото football24

Чемпионка мира по женскому футболу 2019 уже долгое время придерживается веганский диеты. "Это делает меня сильнее, помогает отдохнуть и восстановиться", – рассказала спортсменка в интервью USA Today.

Спортсменка волновалась что не сможет играть на профессиональном уровне без мясных продуктов в рационе. Но результаты футболистки показывают, что возможно все.

Стефани Дэвис

Скалолазка пришла к вегетарианской диете из-за любви к животным. В 2002 году Дэвис поделилась размышлениями о растительном питании. Как отметила Стефани, вегетарианство для нее – это отказ от поддержки мясной индустрии.

Спортсменка причисляет себя к этическим вегетарианцам, которые выбрали растительную пищу из-за любви к природе. При этом Стефани отмечает, что растительная диета сделала ее более активной.

Ханна Тетер

Ханна Тетер / Фото Sierraattahoe

Олимпийская чемпионка по сноуборду решила отказаться от мяса после просмотра фильма "Земляне". Позже Тетер изучила вопросы эксплуатации животных и фермерской индустрии самостоятельно. Это и стало причиной перехода на растительное питание.

Моя вегетарианская диета открыла больше возможностей для занятий спортом, – отметила Ханна в интервью. Она утверждает, что менее чем за год без мяса чувствует себя новым человеком.

Меган Дюамель

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и золотой призер Олимпийских игр прочитала книгу о веганство в магазине аэропорта, пока ждала посадку на рейс.

Меган рассказала, что, возвратившись домой, лишилась всех мясных продуктов в холодильнике. Основу ее рациона составили фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Спортсменка не пожалела о решении и заметила, что ее результаты на льду стали значительно лучше, чем перед диетой.

Тиа Бланко

Тиа Бланко / Фото Pxsports

Спортсменка занимается серфингом. Вегетарианской диеты девушка придерживается с рождения.

Своим подписчикам девушка рассказала, что утром обязательно выпивает стакан воды с лимоном, а на завтрак готовит веганский смузи.

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Винус Уильямс

В 2011 году в пятикратной победительницы Уимблдонского турнира диагностировали аутоиммунное заболевание – синдром Шегрена. И вегетарианство стало единственной возможностью вернуться на корт.

Сначала она придерживалась сыроедения – питалась растительными продуктами, которые не прошли термической обработки. Однако соки и смузи были недостаточно питательными. Тогда Уильямс решила добавить в рацион рис, картофель и чечевицу.

Морган Митчелл

Морган Митчелл / Фото Apnarm

Победительница чемпионата Австралии по легкой атлетике выиграла первую олимпийскую медаль через два года после перехода на вегетарианство.

Существует стереотип, что вегетарианцы страдают от недостатка белка, но спортсменка опровергает это своими показателями. Митчелл выбирает растительные продукты богатые белком: бобовые и сою. Как отмечает спортсменка, после перехода на вегетарианство она начала значительно быстрее восстанавливаться, снизила вес и перестала болеть.

Джахина Малик

Американская бодибилдерша не ест мясо с рождения, соответственно и растительное питание считает не диетой, а образом жизни.

Кускус, соевое мясо и тофу, помогают Джахини восстановиться после тяжелых тренировок. Когда ее спросили о преимуществах веганский атлетике, она сказала, что готова разрушать стереотипы и демонстрировать, что веганы тоже могут быть бодибилдерами.

Сара Стюарт

Сара Стюарт / фото Greatveganathletes

Австралийская звезда баскетбола на инвалидных колясках, которая трижды побеждала в Параолимпийских играх, связывает свой успех с веганской диетой. Стюарт перестала есть мясо еще подростком.

В интервью Стюарт отметила, что верит в растительный рацион. По ее мнению, углеводы и протеины улучшают функции организма, восстанавливают тонус мышц и не содержат вредных жиров, которыми богаты животные продукты.