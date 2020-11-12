В сезон вирусов и простуд наш организм нуждается в поддержке, каждый орган и клетка хочет нашего внимания. Ведь, если оставить все как есть, то рано или поздно механизм самозащиты может быть нарушен и тогда избежать болезни очень трудно. Еще с детства мы знаем, что крепкий иммунитет – залог здоровья. Поэтому рассказываем, что поможет укрепить его.

Чаще всего наш организм атакует ОРВИ. Что же таится под этой аббревиатурой?

Согласно Википедии:

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) – группа вирусных инфекций, которая характеризуется общим интоксикационным синдромом и преимущественным поражением слизистых оболочек дыхательных путей. А также инфекционная болезнь верхних дыхательных путей, которая легко распространяется.

Ученые сообщают об обнаружении около 200 возбудителей гриппа и ОРВИ и, к сожалению, этот список постоянно увеличивается. Чтобы существовать в более комфортных для себя условиях, вирус изменяется, то есть через его постоянную мутацию появляются новые подвиды. Вот некоторые представители этой группы:

вирусы гриппа;

парагрипп;

аденовирусы;

коронавирусы;

пикорнавирусы;

риновирусы;

энтеровирусы;

герпесвирусы.

Известно, что аденовирусы, вирусы парагриппа, риновирусы и другие, передаются воздушно-капельным путем от больных людей при чихании и кашле. Также заражение может иметь бытовой характер: из-за личных вещей ежедневного потребления и прикосновений. Поэтому в рекомендациях для профилактики вирусных инфекций есть пункт, который акцентирует внимание на необходимости частого мытья рук с мылом. Такая мера может предотвратить заболевание.

Профилактика ОРВИ / Фото Pexels

Как распознать ОРВИ

Симптомы ОРВИ развиваются быстро и неожиданно:

появляется головная боль

человек чувствует слабость и боль в мышцах;

температура тела поднимается до 38° и выше;

появляется насморк;

возможна боль при глотании или першение в горле.

Все эти симптомы являются стандартными для ОРВИ, но могут возникать и другие. Среди них: конъюнктивит, расстройства ЖКТ, бессонница, и тому подобное.

Борьба с вирусами – это всегда серьезная нагрузка для иммунной системы. Тем более, что вирусам, характерно меняться, вследствие этого они "научились" подавлять действие защитных сил организма. Именно поэтому специалисты все чаще акцентируют внимание, что вирусные болезни нужно лечить, а не "переносить на ногах". Осложнения, которые провоцирует вирус могут появиться очень быстро и борьба с ними уже не ограничится симптоматической терапией, а иногда даже может привести к госпитализации.

Симптомы ОРВИ / Инфографика 24 канала

Современный подход к лечению ОРВИ

Современный подход к лечению ОРВИ – это комплексное воздействие на весь организм. Один из его основных аспектов – использование лекарственных средств, действие которых основано на восстановлении защитных функций организма и усилении собственного иммунитета. Как правило, это препараты, активирующие работу организма на клеточном уровне. Ведь известно, что наш организм имеет функцию самозащиты от различных возбудителей, в частности вирусов.

Энгистол активизирует защитные функции организма / Фото Heel

Чтобы борьба с ними была эффективной, в процессе выздоровления активную роль играет иммунная система. Но, к сожалению, у многих она не столь сильна, чтобы победить вирус. Тогда на помощь могут прийти такие препараты как, Энгистол или Грипп-Хеель. Они не только обеспечивают борьбу с возбудителями, но и могут помочь избежать осложнений, поскольку их комплексное воздействие активирует и восстанавливает функции всего организма.

Например, Энгистол оказывает имунокорректирующее, противовоспалительное, дезинтоксикационное и регенерирующее действие, базирующейся на активизации защитных сил организма и может использоваться как для лечения, так для профилактики различных вирусных заболеваний.

Грипп-Хеель восстанавливает барьерные функции организма / Фото Heel

А в комплексе с препаратом Грипп-Хеель, восстановление барьерных функций и функции саморегуляции организма происходит гораздо быстрее.

Поэтому тандем этих препаратов может помочь вам получить "победу" над вирусом и восстановить нарушенные функции органов.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией по применению препарата.

Будьте здоровы!