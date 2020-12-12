Мы все это делали. Да-да, каждый из нас. Завтракали кислой пищей, запивали подслащенные напитки и бежали чистить зубы, чтобы успеть на работу. Впрочем, эта ошибка разрушает здоровье зубов. И вот почему!

Не стоит чистить зубы сразу после приема пищи, сообщает Instagram-аккаунт Doctor.shche, – дайте им отдохнуть хотя бы 30 минут.

Страница профиля принадлежит Василию Щепаняку – стоматологу с 10-летним стажем. Врач регулярно делится советами по уходу за зубами и гигиеной ротовой полости. На этот раз стоматолог рассказал, что происходит с зубами, если мы чистим их сразу после еды.

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Почему между приемами пищи и чисткой зубов нужна пауза

После приема кислых продуктов и напитков, поверхность эмали становится несколько смягченной. Если вы когда пробовали проводить языком по зубам после выпитой колы или сока, то должны понимать суть этого явления. Это вызвано тем, что баланс во рту меняется в сторону кислого и ослабляет эмаль.

Несмотря на то, что твердость эмали похожа на алмаз, ее чистка сразу же после воздействия кислот провоцирует истончение. Как следствие – увеличивается восприимчивость к кариесу. Кроме этого, заметным стаж дентин, который становится причиной желтого оттенка зубов.

Как избежать угрозы

Для безопасности зубов – не спешите чистить их сразу после приемов пищи. Сначала ополосните ротовую полость водой, а через 30 мин проводите полноценную процедуру с пастой и зубной щеткой. За это время эмаль восстанавливается и баланс слюны возвращается к норме.