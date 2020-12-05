Оказывается, что даже самый идеальный и комплексный уход за кожей можно нивелировать, если неправильно завершать процедуру умывания.

Проанализировав состояние кожи своих клиенток, косметологиня Божена Пясецкий обнаружила ритуал, что провоцирует высыпания даже у тех женщин, которые безупречно ухаживают за лицом и телом.

Чаще всего ошибка происходит на этапе контакта кожи с полотенцем, сообщает Bozhena_Pyasetska

Читайте также: Что такое иммунитет кожи и как его поддерживать: витамины, антиоксиданты, увлажнение

Кроме неправильного рациона, стресса и изменений в гормональном фоне, к ухудшениям состояния кожи приводит применение несвежего полотенца после умывания.

Когда я начала свою деятельность, то добавляла памятку клиенткам, где писало; "Использовать одноразовые полотенца!!!"

Совет не теряет своей актуальности и сейчас. И вот почему.

Что не так с полотенцем

Полотенце, что вы вешаете в ванной, быстро становится грязным и впитывает множество бактерий, которые невозможно заметить невооруженным глазом. Именно они провоцируют появление высыпаний на коже.

Чем заменить

Лучшей альтернативой косметологиня считает бумажные салфетки, которые являются стерильные в отличие от обычного полотенца.

Не бойтесь экспериментировать и отказываться от привычных этапов в своем ритуале!