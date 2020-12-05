Отказ от одной процедуры поможет вашей коже чувствовать себя лучше – совет косметолога
Оказывается, что даже самый идеальный и комплексный уход за кожей можно нивелировать, если неправильно завершать процедуру умывания.
Проанализировав состояние кожи своих клиенток, косметологиня Божена Пясецкий обнаружила ритуал, что провоцирует высыпания даже у тех женщин, которые безупречно ухаживают за лицом и телом.
Чаще всего ошибка происходит на этапе контакта кожи с полотенцем, сообщает Bozhena_Pyasetska
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Кроме неправильного рациона, стресса и изменений в гормональном фоне, к ухудшениям состояния кожи приводит применение несвежего полотенца после умывания.
Совет не теряет своей актуальности и сейчас. И вот почему.
Что не так с полотенцем
Полотенце, что вы вешаете в ванной, быстро становится грязным и впитывает множество бактерий, которые невозможно заметить невооруженным глазом. Именно они провоцируют появление высыпаний на коже.
Чем заменить
Лучшей альтернативой косметологиня считает бумажные салфетки, которые являются стерильные в отличие от обычного полотенца.
Не бойтесь экспериментировать и отказываться от привычных этапов в своем ритуале!
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