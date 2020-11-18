Универсального совета, который решит все проблемы с кожей, к сожалению, нет. Но есть доказательная база, которая помогает сориентироваться какие продукты провоцируют обострение тех или других заболеваний кожи. Об основных из них – в нашем материале.

Исследований на тему связи пищи и состояния кожи немало, но нередко их результаты противоречивы: небольшие выборки не позволяют констатировать действенность; эксперименты не всегда точные; ретроспективная методика работает с погрешностями. То есть все, что написано в блогах может быть только одной стороной медали. Что же скрывает другая сторона – остается только догадываться.

Если вы подозреваете, что какой-то продукт все же влияет на вашу кожу, самый надежный способ проверить это – исключить его из рациона и проследить за реакцией кожи, сообщает телеграм-канал Krisistyping.

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Акне и сладости

Связь акне со сладким часто преувеличена. Но сахар все же может стать причиной возникновения акне у некоторых людей.

Как это происходит? Повышенное содержание инсулина в крови повышает концентрацию инсулиноподобного гормона роста и увеличивает производство андрогенов (мужских половых гормонов). Чувствительные к андрогенам рецепторы сальных желез начинают производить больше кожного жира. Из-за этого закупориваются поры, а при контакте с внешней средой, которая кишит бактериями, на коже возникают прыщи.

Как сладости влияют на состояние кожи / Фото Pexels

Чаще всего мы запускаем этот процесс, когда едим продукты с высоким гликемическим индексом (сладости и мучные изделия). Именно на них организм реагирует выбросом инсулина.

Пациенты с акне, которые придерживаются диеты с низким гликемическим индексом в ​​течение 12 недель, отметили, что количество высыпаний значительно уменьшилось. Но опять же, эксперимент нельзя считать удачным, ведь в нем участвовали только 43 человека.

Акне и молочка

Акне часто связывают с потреблением молочных продуктов. Но и здесь важно понимать, что у некоторых людей молочные продукты действительно могут вызвать кожную реакцию. Да, далеко не у всех.

В ходе масштабного исследования оказалось, что люди, которые часто пили молоко, на 44% чаще обращались к врачу с проблемой акне. Но метод этого исследования достаточно противоречив. Результаты никто не замерял – участников просто просили вспомнить свой рацион, самостоятельно диагностировать акне и степень его тяжести.

Еда и хронические состояния кожи

Пища не может спровоцировать псориаз, розацеа или атопический дерматит – они возникают по другим причинам. Но некоторые люди замечают, что есть так называемые продукты-триггеры, после которых наступает обострение проблемы.

Псориаз и еда

Современная наука считает, что диета не поможет облегчить симптомы псориаза. Хотя иногда врач все же может посоветовать отказ от некоторых продуктов. На National Psoriasis Foundation есть список рекомендаций, который, как они утверждают, помогает некоторым людям с псориазом (ключевое слово – некоторым). Они советуют исключить из рациона жирное красное мясо, рафинированный сахар, молочные продукты. Вместо них советуют добавить тунец, лосось, макрель, сельдь, орехи, свежие овощи и фрукты.

Влияние продуктов на кожу / Фото Pexels

Розацеа и еда

Обострение розацеа может вызвать острая или очень горячая пища. National Rosacea Society на основании историй пациентов составили список потенциально триггерных продуктов. Среди них: шпинат, авокадо, соевые соус, некоторые фрукты и алкогольные напитки;

Атопический дерматит и еда

Пищевые продукты не способны вызвать атопический дерматит на ровном месте. Но аллергия на пищу может усиливать симптомы других кожных реакций. Часто нежелательные реакции у людей с атопическим дерматитом вызывают молоко и молочные продукты, арахис, яйца, соя, пшеница и морепродукты.