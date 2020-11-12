Холод, отсутствие солнца и туман подавляют наше настроение и заставляют компенсировать серотонин и витамин D пищей. Отсюда и желание закутаться в одеяло, налить большую чашку какао с зефиром и съесть упаковку шоколадных кексов.

Согласно статистике примерно 40% проблем с лишним весом спровоцированы нарушением эндокринной системы остальные 60% – следствие переедания. Обычно, главным фактором увеличения веса все же считаются сладости, сообщает Beautyhack.

Что же провоцирует тягу к сладкому и как с этим бороться – в нашем материале.

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Что делать, если хочется сладкого / Фото Pexels

Причины

Низкий уровень глюкозы

После приема пищи в нашем организме резко повышается уровень глюкозы. Естественной реакцией на этот процесс являться выработка инсулина.

Инсулин – гормон, который отвечает за снижение глюкозы в крови путем ее транспортировки в клетки.

Инсулин частично отвечает за обмен веществ и направляет глюкозу до тех участков тела, которые используют полученные моносахариды, как энергию. Избыток глюкозы откладывается "на будущее" в виде жиров.

Если чрезмерное употребление сахаров происходит часто – уровень глюкозы в крови резко падает, а организм начинает активно требовать сладкого, чтобы пополнить запасы. Такой сценарий может свидетельствовать о гипогликемии. Легкая форма этого заболевания сопровождается головокружением, общей слабостью и быстрой утомляемостью.

Если у вас встречаются такие симптомы на фоне обострившегося "осеннего" желание перекусить сладким – проконсультируйтесь с врачом.



Отсутствие ярких эмоций

Еще одна распространенная причина появления неукротимого желания съесть пирожное – нехватка ярких впечатлений. Поскольку глюкоза способствует выработке серотонина в коре головного мозга, можно перепутать, что вам нужно на самом деле. Но учтите, что при заедании стресса эффект будет кратковременным, поэтому замените вечернее чаепитие в одиночестве на приятный вечер с друзьями, спортзал или бег.

Недосып

Банальный недосып также может спровоцировать потребность в глюкозе. Нарушение режима сна снижает секрецию лептина – гормона, что регулирует энергетический обмен и отвечает за регуляцию аппетита.

Если вы чувствуете утреннюю слабость и вялость – измените режим сна: ложитесь раньше, спите по 8 часов в сутки и просыпайтесь на рассвете.

Дефицит микроэлементов

Брак магния или фосфора тоже является причиной тяги к сладостям. А низкий уровень хрома замедляет углеводный обмен. Это приводит к отсутствию энергии, необходимой для полноценной активности. Результат – переедание.

Как уменьшить тягу к сладкому / Фото Pexels

Способы уменьшить тягу к сладкому

Очевидно, что холод – лишь второстепенный фактор, который обостряет скрытые дефициты и проблемы со здоровьем. Прежде чем идти к диетологу, попробуйте переключить внимание на продукты с высоким содержанием белка: горсть орехов, тофу, омлет или отварная курица – прекрасная альтернатива сладостям. Поверьте, что это работает, даже если на первый взгляд, звучит странно.

Французский диетолог Патрик Леконт считает, что полностью ограничивать себя в сладком не стоит. Проанализировав синтез нескольких десятков гормонов и ферментов, он пришел к выводу, что оптимальное время для десертов с 17-18:30. Наиболее полезными десертами Леконт считает запеченное яблоко с медом, черный шоколад и пирожные, которые весят до 30 граммов.