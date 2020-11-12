Почему похолодание увеличивает нашу тягу к сладостям и что с этим делать
Холод, отсутствие солнца и туман подавляют наше настроение и заставляют компенсировать серотонин и витамин D пищей. Отсюда и желание закутаться в одеяло, налить большую чашку какао с зефиром и съесть упаковку шоколадных кексов.
Согласно статистике примерно 40% проблем с лишним весом спровоцированы нарушением эндокринной системы остальные 60% – следствие переедания. Обычно, главным фактором увеличения веса все же считаются сладости, сообщает Beautyhack.
Что же провоцирует тягу к сладкому и как с этим бороться – в нашем материале.
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Что делать, если хочется сладкого / Фото Pexels
Причины
Низкий уровень глюкозы
После приема пищи в нашем организме резко повышается уровень глюкозы. Естественной реакцией на этот процесс являться выработка инсулина.
Инсулин частично отвечает за обмен веществ и направляет глюкозу до тех участков тела, которые используют полученные моносахариды, как энергию. Избыток глюкозы откладывается "на будущее" в виде жиров.
Если чрезмерное употребление сахаров происходит часто – уровень глюкозы в крови резко падает, а организм начинает активно требовать сладкого, чтобы пополнить запасы. Такой сценарий может свидетельствовать о гипогликемии. Легкая форма этого заболевания сопровождается головокружением, общей слабостью и быстрой утомляемостью.
Отсутствие ярких эмоций
Еще одна распространенная причина появления неукротимого желания съесть пирожное – нехватка ярких впечатлений. Поскольку глюкоза способствует выработке серотонина в коре головного мозга, можно перепутать, что вам нужно на самом деле. Но учтите, что при заедании стресса эффект будет кратковременным, поэтому замените вечернее чаепитие в одиночестве на приятный вечер с друзьями, спортзал или бег.
Недосып
Банальный недосып также может спровоцировать потребность в глюкозе. Нарушение режима сна снижает секрецию лептина – гормона, что регулирует энергетический обмен и отвечает за регуляцию аппетита.
Если вы чувствуете утреннюю слабость и вялость – измените режим сна: ложитесь раньше, спите по 8 часов в сутки и просыпайтесь на рассвете.
Дефицит микроэлементов
Брак магния или фосфора тоже является причиной тяги к сладостям. А низкий уровень хрома замедляет углеводный обмен. Это приводит к отсутствию энергии, необходимой для полноценной активности. Результат – переедание.
Как уменьшить тягу к сладкому / Фото Pexels
Способы уменьшить тягу к сладкому
Очевидно, что холод – лишь второстепенный фактор, который обостряет скрытые дефициты и проблемы со здоровьем. Прежде чем идти к диетологу, попробуйте переключить внимание на продукты с высоким содержанием белка: горсть орехов, тофу, омлет или отварная курица – прекрасная альтернатива сладостям. Поверьте, что это работает, даже если на первый взгляд, звучит странно.
Французский диетолог Патрик Леконт считает, что полностью ограничивать себя в сладком не стоит. Проанализировав синтез нескольких десятков гормонов и ферментов, он пришел к выводу, что оптимальное время для десертов с 17-18:30. Наиболее полезными десертами Леконт считает запеченное яблоко с медом, черный шоколад и пирожные, которые весят до 30 граммов.
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