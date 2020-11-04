Из-за утверждения, что человек должен выпивать несколько литров воды в день, многие внедряют в свою жизнь ритуалы, которые напомнят о том, что пора пить воду. Одним из них является привычка оставлять стакан воды возле кровати. Да, это действительно удобно. Однако, оказывается, вода на утро будет непригодной для питья.

Если вы из тех людей, которые оставляют стакан с водой "на утро", чтобы иметь возможность сделать несколько глотков при необходимости, – у нас для вас неутешительные новости. Оставленная вода становится непригодной для употребления утром и может повредить вашему здоровью, сообщает Полезно 24.

Начните день со свежей воды / Фото Pexels

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Вода в стакане, которая простояла всю ночь возле кровати, успела собрать пыль и бактерии с всей спальни. Также за время сна в вашем стакане могли побывать насекомые, которые оставили в ней свои выделения и яйца. Безопаснее в этой ситуации, что невооруженный глаз не увидит таких загрязнений. К тому же, попивая настоянную воду спросонья, вы подвергаетесь риску проглотить самих насекомых. Согласитесь, что это не тот коктейль, который вы хотите попробовать утром.

Настоянная вода подойдет для того, чтобы полить вазоны / Фото Pexels

Бактерии размножаются и в том случае, если вы отпили немного воды вечером. Таким образом микроорганизмы проникают в воду и начинают активно размножиться. Хуже всего, если утром с этого стакана начнут пить ваши дети или партнер.

Купите стеклянную бутылку, которую можно закрыть / Фото Pexels

Если вы все же продолжите носить стакан с водой до своей кровати – используйте ее по назначению, например, полейте ею домашние растения.

А для себя приобретите небольшую стаканную бутылку, которая точно защитит воду от нежелательных бактерий.