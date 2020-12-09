Отсутствие аппетита утром и его активизация в вечернее время – распространенное явление, которое часто встречается у людей с лишним весом. Что же считается причиной такого сдвига естественного режима дня – далее.

Несмотря на новые открытия и активные исследования пищевого поведения, физиологические задачи до сих пор остаются полностью неисследованными. Некоторые из выводов, которые приводит наука, считаются спорными из-за метода исследования, некоторые – слишком индивидуальными, поэтому их трудно изучить. Из-за этого практически все данные о нашем аппетите – лишь гипотеза, сообщает Wday.

Тем не менее специалисты по питанию предполагают, что наиболее существенно на наши пищевые привычки влияют эти 3 фактора.

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Уровень сахара в крови

Изменение уровня сахара / Фото Pexels

Один из механизмов насыщения – уровень сахара. Пока он в норме, организм чувствует сытость. Если этот резко уменьшается – мозг посылает сигнал о голоде, и мы тянемся за очередным перекусом.

Почему же мы просыпаемся без желания поесть? Все просто. Во время сна значительно поднимается кортизол (гормон стресса), а глюконеогенез поддерживает достаточный уровень сахара в крови. Другими словами – стресс, вызванный сном, приглушает наш аппетит к более "спокойному времени".

Кроме этого, только пробудившийся организм активно готовится к новому дню и начинает вырабатывать запасы энергии, которые помогут справиться с будущими заботами. В то же время организм заботится о глюкозе, выбрасывая ее в кровь в немного больших количествах.

К вечеру ситуация меняется. Без соблюдении сбалансированного рациона и питьевого режима, к вечеру сахар в крови падает, желудок опорожняется, поднимается грелин. Опасность представляет и психологический аспект. Из-за желания наградить себя за хорошую работу, мы съедаем больше вредной и сладкой пищи.

Чем дольше мы не едим – тем больше исчезает аппетит

Время приема пищи влияет на аппетит / Фото Pexels

Грелин и лептин – гормоны-антагонисты, один активизируется перед приемами пищи, другой – отвечает за чувство сытости.

Казалось бы, человек, который поужинал и всю ночь обходился без еды, должен испытывать сильный утренний голод. Но существует гипотеза. которая утверждает, что чем дольше мы не едим – тем больше исчезает аппетит. Это подтверждают и сторонники интервального голодания.

А вот перекусы активизируют мощный голод, поэтому у людей с лишним весом он может запустить неконтролируемое желание забросить в себя несколько более порций пищи.

Сила привычки

Пищевые привычки / Фото Pexels

Наша пищевое поведение сформировано образом жизни, пищевой культурой в семье, особенностями работы и финансовыми факторами.

В результате ежедневных действий возникает определенный паттерн, а организм начинает адаптироваться к внешним условиям. Если пропуск завтрака утром и сытный ужин – это процесс. который длится всю жизнь, то тело вырабатывает новый режим функционирования физиологических процессов. То есть своим собственным поведением вы адаптировали организм к тому, что он не просит есть с утра и требует пищи вечером. К счастью, это можно исправить! Стоит лишь начать "перевоспитывать" пищевые привычки: внедрять минимальные завтраки и отказываться от лишней порции перед сном.