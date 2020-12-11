Если, засыпая, вы чувствуете легкое подергивание ног – не стоит бить тревогу. Это не неврологическое заболевание и не предвестник судом.

Если вы чувствуете будто бы, падаете в пропасть перед сном, а ваши ноги дергаются и не дают уснуть – в этом нет ничего опасного. Врачи указывают, что это может быть признаком насыщенной жизни, сообщает Полезно 24.

Ночная миоклония – это внезапное и непроизвольное содрогание мышцы, возникающее вследствие активного мышечного сокращения или падения тонуса антигравитационных мышц.

Описанное подергивания происходит в момент, когда тело максимально расслабилось и приготовилось к отдыху. Иногда этот синдром затрагивает несколько участков тела, но чаще локализуется на ноге.

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Как возникает подергивание ног



Миоклония / Фото Unsplash

Миоклония возникает вследствие своеобразного конфликта между мышечным тонусом и абсолютным расслаблением тела в момент перехода ко сну. Нервные клетки головного мозга посылают мускулатуре сигнал о расслаблении, а гипоталамус, который не успел заснуть, воспринимает внезапное снижение температуры тела и давления, как смерть организма. Чтобы спасти тело, он посылает резкий сигнал, который в итоге и сокращает некоторые мышцы,

Причины миоклонии

Обычно это состояние возникает у людей, которые чрезмерно волнуются из-за прожитого дня. Вследствие активных прокруток различных сценариев, рассуждений о делах или волнений о работе – мозг не может полностью расслабиться. Это и приводит к рассинхронизации систем организма: уставшее тело и нервная система впадают в сон, пока мозг продолжает "переваривать" информацию.



Что делать, если перед сном дергаются ноги / Фото Unsplash

Что делать, чтобы избежать подергивания конечностей

Перед тем, как лечь спать, примите теплую ванну с эфирными маслами или морской солью. Также уснуть помогут чаи, заваренные на травах – это поможет успокоиться. Используйте липу, мелиссу, ромашку или мяту.

Кроме этого, расслаблению способствует легкий массаж. Также хорошей практикой является самомассаж, который вы можете сделать, принимая душ. Эксперты советуют попробовать медитацию, приятные беседы с родными и полное отключение из рабочего процесса, по крайней мере за 3 часа до сна.