К фразе "мы есть то, что мы едим" стоит добавлять "мы есть то, где мы работаем". Ведь именно вид деятельности влияет на наши отклонения и нарушения. Исправить их можно с помощью сбалансированной и правильно подобранной диете.

В среднем, человек проводит на рабочем месте более 45 часов в неделю. При такой нагрузке даже самая безобидная деятельность отражается на самочувствии, а любые ограничения в еде только увеличивают риски развития хронических заболеваний.

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Поэтому, подбирая диету, как для профилактики, так и для контроля веса, важно обратить внимание на вид деятельности и ни в коем случае не исключать из рациона те продукты, которые вам необходимы, – подробнее об этом в материале Полезно 24.

Люди, которые проводят рабочий день на ногах

Постоянное пребывание на ногах свойственно официантам, парикмахерам, учителям и хирургам. Длительное стояние приводит к варикозной болезни нижних конечностей.

Работа официанта / Pexels

Особенности диеты

Прежде всего важно наполнить рацион легкоусвояемыми белками, в частности рыбой, креветками, мидиями или кальмарами. Эти морепродукты не только насыщенные белками, но и содержат медь, которая помогает в синтезе эластина. Именно эластин придает прочность сосудам и улучшает их растяжимость.

Для людей, которые не употребляют рыбу стоит присмотреться к растительному аналогу - ламинарии или морской капусте. Этот продукт не только способствует выработке эластина, но и содержит высокое количество биофлавоноидов – веществ, которые поддерживают эластичность капилляров и играют ключевую роль в регенерации сосудистой сетки.

Самым мощным противоварикозным эффектом обладает рутин (витамин Р). Его высокое количество находится в ягодах. Обратите внимание на рябиновый сок, который уменьшает проницаемость вен, отеки ног и устраняет симптоматику варикоза. Полезными для профилактики заболевания является облепиха, черная смородина, грецкие орехи и цитрусовые.

Сидячая работа

Большинство современных профессий предусматривают длительное сидение в кресле. Неудивительно, что в таких условиях развивается гиподинамия и, как следствие, гипертония и атеросклероз. Чаще всего сердечно-сосудистые нарушения встречаются у водителей, офисных работников, менеджеров и руководителей.

Бобовые помогут насытить организм серой / Unsplash

Особенности диеты

Переходя на соответствующую диету, важно отказаться от чрезмерного поступления холестерина с пищей и свести к минимуму потребление животных жиров (сала, сливок, жирной сметаны и творога). Куриные яйца также являются источником холестерина, поэтому не стоит включать их в ежедневный рацион.

Также диетологи советуют отказаться от сливочного масла и заменить его маслом растительным. Полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в растительных маслах, "рассасывают" холестериновые образования и помогают бороться с симптомами атеросклероза.

Чтобы избежать вредного воздействия свободных радикалов, которые приводят к развитию атеросклероза, для людей "сидячих профессий" рекомендуется употреблять серу. Горох, фасоль, чечевица и соя – это бобовые, которые позволят поддерживать оптимальный уровень серных антиоксидантов в организме.

Не стоит отказываться от индейки, курицы и мяса кролика. Молочные продукты, орехи и рыба также насытят организм серой.

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Антиоксидантный эффект осуществляют витамины групп A, Е и С, которые содержатся в сырых овощах и фруктах. Замените привычные снеки на болгарский перец, а молочный шоколад – на ягоды.

Еще один побочный эффект сидячей работы – запоры. Они диагностируются у 70% работников, которые за пять лет сидения за компьютером не позаботились о дополнительных физических нагрузках.

Таким людям рекомендуется употреблять кисломолочные изделия, морскую капусту, ягоды с косточками и растительное масло. Работу кишечника активируют рассыпчатые крупы – гречка, пшено и перловая каша. Мясо и рыбу следует употреблять куском, хорошо пережевывая.

Лучше забыть о булочках, пирожках, ватрушках и блинах. Однако не все хлебобулочные изделия одинаково вредны. Выпечка из муки грубого помола наоборот стимулирует работу кишечника.

Отказ от газированных напитков и алкоголя положительно повлияет на общее самочувствие и улучшит работу пищеварительной системы. Согласно рабочий день станет приятным и продуктивным.

Нагрузка на глаза

Часто сидячий вид деятельности усиливается воздействием экрана компьютера, работой с мелкими элементами или вычиткой текстов. Поэтому нередко у редакторов, учителей, часовщиков, дизайнеров, художников и швей нарушается зрение.

Красные и оранжевые овощи – источник витамина A / Unsplash

Особенности диеты

Витамин А, который содержится практически во всех красных и оранжевых овощах и фруктах – основной компонент для тех, кто хочет улучшить зрение с помощью пищевых продуктов. Но их действие будет неполноценным, если параллельно не употреблять дополнительные жиры, которые будут "проводниками" соответствующего витамина. Например, к блюдам из моркови прекрасно подойдет заправка из сметаны, а к тыквам - небольшое количество оливкового масла.

Некоторые ученые утверждают, что острота зрения зависит от содержания железа. В соответствии с данными ряда исследований, при его недостатке человек начинает видеть хуже, поэтому в рационе обязательные продукты с содержанием железа – телятина, индюшатина, свинина, крольчатина и говядина.

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Что касается напитков. Чай и кофе нарушают всасывание железа, поэтому лучше минимизировать их употребление и заменить ягодными соками, фрешами и смузи.

Токсические места роботы

Из-за контакта с токсичными веществами химики, маляры, анестезиологи, фармацевты и работники сельского хозяйства подвергаются отравлению организма.

Морская капуста нейтрализует токсичные вещества / Unsplash

Особенности диеты

Нейтрализовать вредные вещества поможет морская капуста и клетчатка, которая содержится в яблоках, бананах и свекле.

Замечательным гарниром к мясу может стать отварной картофель, приготовленный с кожурой. В нем присутствует не только клетчатка, но и устойчивый крахмал, который не переваривается в кишечнике.

Шумные производства

Шумные производства, работа с микрофонами или частое пребывание рядом с колонками могут снизить остроту слуха. Хорошая новость в том, что это исправимо с помощью специальной диеты.

Растительные жиры и свежая пища помогают улучшить слух / Unsplash

Особенности диеты

Во-первых, необходимо свести к минимуму потребление животных жиров. Во-вторых, сократить количество соли до двух грамм в день. Для этого важно отказаться от маринадов, квашеной и копченой пищи, а также соевого соуса.

Рекомендуется исключить все, что содержит кофеин - кофе, чай, какао, кока-колу и шоколад, ведь эти продукты влияют на электролитный состав эндолимфы и снижают остроту слуха.