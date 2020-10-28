В своем Instagram-аккаунте известна фитнес-тренерка Кэти Данлоп делится простыми упражнениями, которые позволят подкорректировать фигуру и держать в тонусе все группы мышц. Чтобы повторить их, нужно немного: коврик для спорта и фитнес-резинка.

Держать себя в форме просто, рассказывает в своем блоге фитнес-тренерка Кэти Данлоп. Главное – регулярность и правильное выполнение упражнений. С последним, по мнению Кэти, поможет эспандер или резинки для фитнеса.

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Полезно 24 собрали видео, которые помогут поддерживать себя в форме без посещения спортзала.

Резинки для фитнеса

Ни одно видео Кэти не обходится без минималистичного и функционального тренажера – резинки для фитнеса. Это идеальный инвентарь для тонуса мышц и подтягивание тела. Благодаря эспандер нагрузка распределяется всей траектории растяжения, а значит увеличивается пользу от выполненных упражнений.

Упражнения для пресса

Изнурительное качания пресса – вчерашний день. Благодаря своему любимому инвентарю Кэти демонстрирует, как можно подтянуть мышцы живота альтернативными методами.

Т ренировка рук

Тренерка отмечает, что вы можете не увидеть эффект сразу. Но регулярная работа над этими группами мышц способна сжечь жир и накачать трицепс.

Десятиминутные упражнения для ног

Кэти – сторонница мнения, что лучше меньше, но регулярно. Поэтому среди ее упражнений встречаются и такие, которые можно делать прямо посреди рабочего дня. Все, что вам понадобится для выполнения такой нагрузки, – диван или удобное кресло.

Для достижения желаемого эффекта выполняйте упражнения в 2-3 захода, и контролируйте положение тела. Помните, что неправильное выполнение упражнений может не только нивелировать любой эффект от занятия, но и привести к травмам.