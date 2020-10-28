Как подтянуть тело: 4 эффективные упражнения, которые можно повторить дома
В своем Instagram-аккаунте известна фитнес-тренерка Кэти Данлоп делится простыми упражнениями, которые позволят подкорректировать фигуру и держать в тонусе все группы мышц. Чтобы повторить их, нужно немного: коврик для спорта и фитнес-резинка.
Держать себя в форме просто, рассказывает в своем блоге фитнес-тренерка Кэти Данлоп. Главное – регулярность и правильное выполнение упражнений. С последним, по мнению Кэти, поможет эспандер или резинки для фитнеса.
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Полезно 24 собрали видео, которые помогут поддерживать себя в форме без посещения спортзала.
Резинки для фитнеса
Ни одно видео Кэти не обходится без минималистичного и функционального тренажера – резинки для фитнеса. Это идеальный инвентарь для тонуса мышц и подтягивание тела. Благодаря эспандер нагрузка распределяется всей траектории растяжения, а значит увеличивается пользу от выполненных упражнений.
Упражнения для пресса
Изнурительное качания пресса – вчерашний день. Благодаря своему любимому инвентарю Кэти демонстрирует, как можно подтянуть мышцы живота альтернативными методами.
Тренировка рук
Тренерка отмечает, что вы можете не увидеть эффект сразу. Но регулярная работа над этими группами мышц способна сжечь жир и накачать трицепс.
Десятиминутные упражнения для ног
Кэти – сторонница мнения, что лучше меньше, но регулярно. Поэтому среди ее упражнений встречаются и такие, которые можно делать прямо посреди рабочего дня. Все, что вам понадобится для выполнения такой нагрузки, – диван или удобное кресло.
Для достижения желаемого эффекта выполняйте упражнения в 2-3 захода, и контролируйте положение тела. Помните, что неправильное выполнение упражнений может не только нивелировать любой эффект от занятия, но и привести к травмам.