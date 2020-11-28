Умение спокойно реагировать на конфликтные или неоднозначные ситуации и возможность работать сверхурочно – это все показатели стрессоустойчивости. Однако часто мы перегружаем свою психику и берем ответственность за чужую работу. В этот момент начинает страдать весь организм.

Стрессоустойчивость – это индивидуальная черта человека, которая помогает сохранять эффективность даже при больших нагрузках.

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Как правило выделяют три уровня стрессоустойчивости:

Высокий – человек практически не подвержен стрессу.

Средний – некоторые ситуации могут нарушить баланс, вызвать агрессию или страх.

Низкий – наблюдается острая реакция на малейшие стресс-факторы.

Как определить свой уровень стресса / Фото Pexels

Как определить уровень стрессоустойчивости

Для этого вам понадобится тест! С помощью нескольких вопросов вы сможете оценить, как часто вы подвергаетесь стрессам и насколько остро реагируете на необычные обстоятельства.

Как повысить стрессоустойчивость

Если по результатам теста у вас низкий порог вхождения в стрессовые ситуации – не расстраивайтесь. Ведь существует несколько способов повысить стрессоустойчивость.

Определите факторы стресса

Заведите блокнот или заметки на телефоне и выписывайте туда все, что вызывает у вас напряжение, беспокойство или тревогу. После этого проанализируйте каждую ситуацию.

Если это возможно – избавьтесь стресс-факторов

Да, есть стресс, которого не избежать. Но существуют ситуации, которые вы можете контролировать самостоятельно. Если общение с некоторыми людьми вызывает стресс – сократите время вашей коммуникации. Или, если вы чувствуете дискомфорт из-за похода в магазин, – заказывайте доставку продуктов из супермаркетов.

Изменение простых вещей поможет снизить общий уровень стресса.

Установите ограничения

Чрезмерные перегрузки возникают там, где мы переоцениваем свои силы. Поэтому иногда надо уметь отказывать. Это поможет сохранить энергию и устранить раздражение.

Попросите о помощи

Множество исследований подтверждают, что проявлять свои эмоции – это полезно для здоровья. Расскажите своим близким, начальнику и друзьям, что не можете справиться с нагрузками и обязанностями. Это не только уменьшит напряжение, но и позволит другим поделиться с вами своим опытом.

Будьте активными

Физические нагрузки помогают снизить влияние стресса и добавляют уверенности в своих силах. Кроме спорта справиться с чрезмерными нагрузками поможет йога, медитация и дыхательные практики.