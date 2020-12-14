Тренировка в пленке активно обезвоживают организм, поэтому, выбирая такой метод похудения готовьтесь, что кроме желаемого результата вас ждет ряд нежелательных реакций.

При тренировках всегда рекомендуется пить много воды. И не зря. Именно она помогает насыщать клетки кислородом и выводить из них продукты распада. К сожалению, при обертывании пленкой, процесс обмена веществ замедляется, а значит - вы теряете меньше калорий.

Подробно о том, почему мы не даем себе похудеть, обматываясь пленкой, рассказал Instagram-аккаунт FAT KILLERS.

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Стереотип о том, что эффект тренировки можно усилить, обернув проблемные зоны пищевой пленкой или надеть специальный термопояс давно устарел. Конечно, в таком виде вы можете сильнее потеть, но вряд ли начнете интенсивно худеть.

Выполняя упражнения, вы потеете, а значит – активно теряете жидкость. Пленка или термопояс провоцирует обильнее потоотделение, которое не является естественным процессом. Это приводит к обезвоживанию, ведь восстановить водный баланс не так просто, как кажется на первый взгляд.

Из-за обезвоживания организма, усложняется работа сердца: объем крови, что перекачивается, становится меньше, а сердцебиение ускоряется, чтобы успеть доставить кислород во все ткани организма. Так как сердце хуже справляется с поставками кислорода, нарушается и процесс выведения из клеток вредных веществ.

Пот – не равно жир

Пот, который выделяется во время тренировки почти на 99% состоит из воды. Среди других веществ, входящих в его состав – аминокислоты гистидина и серина, холестерина, азотистых веществ, образующихся при распаде белков (мочевая кислота, мочевина, аммиак, креатинин), фосфатов, а также соединений летучих жирных кислот.

А вот тот жир, что вы пытаетесь вывести из организма, не имеет никакого отношения к поту. Поэтому специально усиливать потоотделение во время тренировки нет причин.

Повышенная температура и утомляемость

Из-за чрезмерного потоотделения и осложнения работы организма, может повыситься температура тела. К тому же, занимаясь в пленке, вы начнете быстро уставать. Даже если нагрузки будут абсолютно незначительными.

Нарушенное выведение токсинов и раздражение кожи

Активная потеря влаги приводит к уменьшению объема крови, а это – препятствует выведению из клеток продуктов обмена и распада веществ. То есть, обмотавшись пленкой, вы закрываете токсинам "выход".

Кроме этого, после использования такого метода похудения, у людей с чувствительной кожей возникает раздражение.

Сколько времени заполняется объем жидкости

Как мы уже говорили – восстановить баланс жидкости в организме не так просто. Чтобы восполнить объем потерянной воды, вашему организму понадобится много времени. В среднем за час тело способно усвоить 0,5 л жидкости. Что же будет, если вы обмотались пленкой? Расход воды и ее накопление будут неравномерными.