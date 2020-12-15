Гастрит – это неприятно и дискомфортно. Ситуацию усугубляет и то, что на устранение этого заболевания уходит немало времени. Поэтому лучше выявить его на ранних этапах, когда все еще можно исправить.

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка, сопровождающееся резкой болью, тошнотой и рвотой. Иногда у больного может возникать диарея и, как следствие, – обезвоживание организма.

Как и с рядом других заболеваний, люди не спешат обращаться к врачам. Часто первые симптомы гастрита воспринимаются как расстройство желудка или последствие переедания, что нередко устраняется с помощью народной медицины, сообщает Popmech. Конечно, это обостряет заболевание.

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Поэтому не экспериментируйте, если сомневайтесь в своем состоянии и своевременно обратитесь к врачу. Вот несколько симптомов, которые могут свидетельствовать, что сейчас – самое время пройти диагностику.



Симптомы гастрита / Фото Pexels

Вздутие живота

Если вы чувствуете вздутие после каждого приема пищи, а ваш желудок начал странно реагировать не только на жирную пищу, но и на привычные салаты, вероятно, функции вашего организма дали сбой.

Что делать в таком случае? Не пытайтесь пропить курс незнакомых препаратов и не занимайтесь самолечением. Во-первых, вы еще не знаете, что скрыто за вздутием. Во-вторых, вы можете ухудшить состояние желудка.

Изжога

Желудок, который работает нормально, производит специальную защиту, что предохраняет стенки органа от потенциальных повреждений. Но при гастрите в кишечнике образуется слишком много бактерий Helicobacter pylori. Они могут не только нарушить выработку естественной защиты, но и изменять активность ферментов, что приводит к возникновению изжоги.

Вы быстро наедаетесь

Если для того, чтобы почувствовать себя сытыми, вы съедаете только половину от своей привычной порции, не спешите радоваться, ведь это может быть первым сигналом о заболевании. Из-за гастрита желудок быстрее накапливает газы, которые и вызывают чувство сытости.



Как выявить гастрит / Фото Pexels

Потеря веса

Этот симптом нередко спровоцирован тем, что из-за дискомфорта в желудке люди стараются избегать приемов пищи. Параллельно – снижается аппетит, а то, что вы быстро наедаетесь еще и способствует уменьшению порций.

Дефицит витамина B12

Этот витамин необходим для поддержания здоровья и нормального уровня энергии. В норме мы получаем его из мяса, яиц и молочных продуктов, но бактерии Helicobacter pylori могут нарушить способность организма выделять этот витамин.

Тошнота и рвота

Этот симптом характерен для заболеваний желудка и желчного пузыря, поэтому, если вы чувствуете тошноту после каждого приема пищи – обязательно обратитесь к врачу!