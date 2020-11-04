Пребывание на свежем воздухе – ежедневный ритуал, необходимый как для детей, так и для взрослых. Смена сезона, похолодание или дожди не должны стать препятствием для семейной прогулки или активных игр под открытым небом.

Для прогулок с детьми подойдут не только теплые летние дни, но и неприятное межсезонье, сообщает Полезно 24. Главное – вооружиться необходимыми знаниями и удобной одеждой. А дальше все зависит от ваших любимых мест и вида активности.

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Как правильно одеть ребенка

Дело в том, что детский обмен веществ более быстрый, чем у взрослых. Поэтому за единицу времени малыши производят больше тепла.

Как отмечают врачи-педиатры, чаще всего ребенок простужается из-за избытка одежды, что приводит к чрезмерной потливости. И дело вовсе не в переохлаждении.

Как одеть ребенка на прогулку / Фото Unsplash

Детская одежда для игр на свежем воздухе должна быть многофункциональной: дети выходят во двор для активности, поэтому обеспечьте им свободу движений. Позаботьтесь об удобной верхней одежде. Лучше всего, если вы подберете ребенку межсезонную куртку на мембранной основе. Такая одежда напоминает лыжное или походное снаряжение. Поры мембраны эффективно защищают от проникновения влаги и прекрасно пропускают испарения наружу. Так ваш ребенок сможет бегать, прыгать и без проблем подняться с земли в случае падения.

Какую обувь подобрать для прогулки с ребенком / Фото Pexels

Также важно подобрать удобную обувь, которая не будет пережимать ноги и не спадет из-за неправильно подобранного размера. Яркие резиновые сапоги на дождливые дни или стильные полусапожки на прохладную погоду – именно то, что нужно на осень. Подошва обуви для детей должна быть в меру гибкая и герметичная. Не надевайте ребенка в то, что начало расклеиваться, поскольку внутрь может попасть влага, которая станет причиной переохлаждения и развития болезни.

Отдельный момент – теплый шарф, завязанный этаж носа и рта ребенка. Такое желание защитить ребенка только повысит риск возникновения простуды. Ведь из-за активного отдыха и ускоренного дыхания на поверхности шарфа образуется конденсат, который и станет рассадником бактерий.

Как гулять с ребенком после простуды / Фото Pexels

Как организовать прогулку после простуды

Осень – сезон, когда повышается вероятность заражения, поэтому и прогулки следует планировать более тщательно. Если ребенок переболел только недавно, до сих пор кашляет или чувствует слабость в теле – не стоит заставлять его выходить на прогулку. Также от идеи с играми на дворе лучше отказаться, если столбик термометра показывает отметку -5 градусов, а также при сильном ветре или осадках.

Если острый период болезни позади: ребенок идет на поправку, температуры нет, восстановился аппетит – пребывание на свежем воздухе пойдет на пользу. Если ребенок еще кашляет, но по всем остальным параметрам чувствует себя хорошо, прогулки помогут перейти от сухого кашля к влажному, а влажному –закончиться.

Одноразовая маска – неотъемлемый атрибут прогулок этой осенью / Фото Pexels

Следите за самочувствием ребенка

Именно самочувствие и настроение ребенка укажет на продолжительность прогулки. Если в какой-то момент малыш начал жаловаться на жажду, убедитесь, что ему комфортно, ведь часто недостаток влаги является признаком перегрева тела.

Если щечки ребенка резко потеряли цвет, а нос стал "ледяным" – это сигнал, что пора завершать прогулку. Скорее всего, в этот момент, ваш малыш чувствует холод, но еще не признается об этом, поскольку его внимание переключена на игры.