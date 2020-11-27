Интернет упрощает жизнь: здесь вам и новости, и рецепты, и тренды. А если вы заболели – то даже нет смысла идти к врачу. Интернет все знает лучше! Знакомо? Даже не сомневаемся, что да. Но описания симптомов в сети – не истина. Подробнее об этом рассказала семейный врач в своем Instagram-аккаунте.

В пик простудных заболеваний, гриппа и коронавируса трудно избежать паранойи и не поддаться соблазну сверить свои симптомы с тем, что пишут в интернете. Но все же не стоит доверять всем ресурсам и блогерам, ведь часто озвученная ними информация не имеет никакой доказательной базы, а порой и вовсе является псевдонаучной.

Это мнение еще раз подтвердила семейная врач Волкивская Алина, авторка написала информативный пост о том как следует лечиться в интернете, если избежать самодиагностики невозможно.

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Неправильные диагнозы и самодиагностика симптомов, с помощью Google, опасные по многим причинам. Из-за такого лечения:

откладывается поход к врачу;

обостряется болезнь о которой пациент может не догадываться;

начинается истощение других органов, в частности печени.

Кроме этого результаты поиска могут создать ненужную и преувеличенную причину для беспокойства, что перерастает в другое заболевание – "киберхондрию".

Киберхондрия – это разновидность ипохондрии при которой человек стремится самостоятельно поставить себе диагноз, опираясь на интернет-описание симптомов болезни. Человек, страдающий киберхондрией, искренне верит в свое заболевание, но не доводит дело до консультации у врача.

Что можно сделать

Врач советует, что для начала следует прекратить гуглить свои симптомы и оставить диагностику врачам. Но если вы слишком привязаны к интернету, то займитесь поиском информации на надежных ресурсах.

Google не заменяет консультацию у врача. А самолечение – вредно для вашего здоровья.

Где искать информацию о здоровье и медицине / Фото rawpixel

Как правильно гуглить информацию

Выбирать поисковик – Google;

Выбрать английский язык. Если не все понятно – воспользуйтесь Google Translate. Материалы "для пациентов" переводятся почти идеально.

Искать исключительно по ключевым словам: чем их меньше – тем лучше.

Сайт и материалы должны быть актуальным, поэтому важно обратить внимание на год публикации статьи.

Проверяйте, индексируется ли сайт здесь: HON или ищите на сайте логотип "HON CODE".

Домены, которым можно доверять: gov; edu; потом: org; остальные – опционально.

Примеры сайтов, где можно проверить достоверность:

украинские:

МО3 (Министерство здравоохранения)

Центр общественного здоровья.

В связи с ситуацией коронавируса, вот где лучше следить за информацией:

covid19.gov.ua;

covid19.dec.gov.ua.

Международные: