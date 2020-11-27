Как правильно гуглить симптомы и лечиться в интернете – советы семейного врача
Интернет упрощает жизнь: здесь вам и новости, и рецепты, и тренды. А если вы заболели – то даже нет смысла идти к врачу. Интернет все знает лучше! Знакомо? Даже не сомневаемся, что да. Но описания симптомов в сети – не истина. Подробнее об этом рассказала семейный врач в своем Instagram-аккаунте.
В пик простудных заболеваний, гриппа и коронавируса трудно избежать паранойи и не поддаться соблазну сверить свои симптомы с тем, что пишут в интернете. Но все же не стоит доверять всем ресурсам и блогерам, ведь часто озвученная ними информация не имеет никакой доказательной базы, а порой и вовсе является псевдонаучной.
Это мнение еще раз подтвердила семейная врач Волкивская Алина, авторка написала информативный пост о том как следует лечиться в интернете, если избежать самодиагностики невозможно.
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Неправильные диагнозы и самодиагностика симптомов, с помощью Google, опасные по многим причинам. Из-за такого лечения:
- откладывается поход к врачу;
- обостряется болезнь о которой пациент может не догадываться;
- начинается истощение других органов, в частности печени.
Кроме этого результаты поиска могут создать ненужную и преувеличенную причину для беспокойства, что перерастает в другое заболевание – "киберхондрию".
Что можно сделать
Врач советует, что для начала следует прекратить гуглить свои симптомы и оставить диагностику врачам. Но если вы слишком привязаны к интернету, то займитесь поиском информации на надежных ресурсах.
Где искать информацию о здоровье и медицине / Фото rawpixel
Как правильно гуглить информацию
- Выбирать поисковик – Google;
- Выбрать английский язык. Если не все понятно – воспользуйтесь Google Translate. Материалы "для пациентов" переводятся почти идеально.
- Искать исключительно по ключевым словам: чем их меньше – тем лучше.
- Сайт и материалы должны быть актуальным, поэтому важно обратить внимание на год публикации статьи.
- Проверяйте, индексируется ли сайт здесь: HON или ищите на сайте логотип "HON CODE".
- Домены, которым можно доверять: gov; edu; потом: org; остальные – опционально.
Примеры сайтов, где можно проверить достоверность:
украинские:
- МО3 (Министерство здравоохранения)
- Центр общественного здоровья.
В связи с ситуацией коронавируса, вот где лучше следить за информацией:
- covid19.gov.ua;
- covid19.dec.gov.ua.
Международные:
- Mayo Clinic;
- CDC (Центр по контролю и профилактике болезней), здесь есть много pdf файлов;
- WHO (ВОЗ);
- AAP (Американская академия педиатрии);
- AAFP (Американская академия семейной медицины);
- UpToDate и Medscape (платные);
- E-lactancia, Lact Med.
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