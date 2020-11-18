Применяете витамины D и Омега-3? А вы уверены, что делаете это правильно? Часто неупорядоченный прием витаминов и микроэлементов только нарушает общее самочувствие. Собрали 10 распространенных ошибок, которые спасут от необдуманного применения лекарственных препаратов.

Употребление витаминов наугад – не редкость. А период сезонных простуд и вирусов только усложняет ситуацию, сообщает Sobaka.

Если вы все же решили приобрести мультивитаминный комплекс – ознакомьтесь с этими 10 ошибками.

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Не контролировать уровень витамина D

Витамин D положительно влияет на инсулинорезистентность, обмен веществ и способность организма противостоять вирусам. К тому же он снижает риск развития онкологических заболеваний и отклонений в развитии плода во время беременности.

В регионах с низким уровнем инсоляции дефицит витамина D явление довольно распространенное. Однако принимать его в профилактических целях не стоит, ведь витамин D – стероидный гормон.

Принимать его следует только после специального лабораторного анализа крови на D-гормон.

Только, определив актуальный уровень вещества, можно корректировать дозу и устранять дефицит.

Применять кальций без нормализации уровней витамина D и магния

Кальций поддерживает здоровье костей и зубов, а также отвечает за свертываемость крови, тонус мышц и нормальное функционирование нервной системы. Достаточное поступление кальция необходимо для профилактики и лечения остеопороза, а также артериальной гипертензии.

Но кальций не усваивается при дефиците витамина D и магния.

Где находится витамин D / Фото Unsplash

Верить, что применение витамина D справится со всеми проблемами

Витамин D – не панацея. К тому же он плохо усваивается, если у вас:

наблюдаются проблемы с оттоком желчи . Витамин D является жирорастворимым, а желчь необходима для всасывания жиров;

. Витамин D является жирорастворимым, а желчь необходима для всасывания жиров; активные воспалительные заболевания кишечника и нарушение микрофлоры;

и нарушение микрофлоры; избыточный вес. D-гормон депонируется жировой тканью, поэтому пациентам с ожирением нужно принимать витамин в несколько больших дозах;

есть риск редких наследственных отклонений, в частности отсутствуют рецепторы, которые проявляют чувствительность к витамину D.

Принимать не ту форму витамина D

Колекальциферол – неактивная форма витамина D, которая нужна для коррекции дефицита вещества в организме. Но есть и активная форма витамина D – кальцитриол, которую можно принимать только по медицинским показаниям.

Игнорировать Омега-3

Омега-3 сохраняет остроту зрения, красоту и защищает эндотелий сосудов от повреждений. Вещество не синтезируется в организме самостоятельно. Кислота содержится в жирной рыбе, льне, облепихе и горчичных маслах.

Взрослым ежедневно следует принимать 2 г Омега-3. Точная дозировка подбирается после специального анализа – Омега-3 индекса.

Не различать Омега-3 и Омега-6

Омега-3 и Омега-6 относятся к полезным ненасыщенным жирным кислотам. Однако принимать Омега-6 дополнительно нет необходимости – это компонент попадает в организм из пищи: масло, мясо птицы, овсянка – это все источники кислот. Что будет, если употреблять чрезмерное количество Омега-6? Организм может отреагировать на передозировку воспалительными процессами.

Не употреблять железо

Дефицит железа приводит к анемии, быстрой утомляемости, мышечной слабости, сухости кожи, выпадению волос.

Перед применением витаминов стоит получить консультацию врача / Фото Rawpixel

Принимать железо как-нибудь

Железо капризный микроэлемент и, чтобы он безопасно усвоился, следует позаботиться об осторожности. Дело не в том, что препарат окрашивает зубную эмаль. Главная угроза в том, что избыток железа откладывается во внутренних органах (печени, поджелудочной, щитовидной железе), провоцируя серьезные нарушения: цирроз, гепатит, меланодермию.

Кроме этого железо плохо усваивается с молочными продуктами и кофе, а ускорить усвоение макроэлемента поможет витамин С, В12 и фолиевая кислота.

Употреблять казеин

Одним из самых популярных спортивных БАДов считается казеин, который изготавливается из обычного коровьего молока. Попадая в организм, он превращается в казоморфин, который вызывает привыкание, воспаление слизистой кишечника, аутоиммунные заболевания, отечность и заторможенность.

Протеин казеин не следует принимать тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также индивидуальная непереносимость лактозы или казеина.

Пренебрегать витаминами и половыми гормонами

После 35-40 лет кожа стареет. У многих женщин наблюдается недостаток пептидов коллагена и гиалуроновой кислоты: в этом случае на помощь приходит инъекционная косметология и капсулы. Однако для кожи необходимы и другие компоненты: