Как правильно принимать витамины и микроэлементы – 10 советов эндокринолога
Применяете витамины D и Омега-3? А вы уверены, что делаете это правильно? Часто неупорядоченный прием витаминов и микроэлементов только нарушает общее самочувствие. Собрали 10 распространенных ошибок, которые спасут от необдуманного применения лекарственных препаратов.
Употребление витаминов наугад – не редкость. А период сезонных простуд и вирусов только усложняет ситуацию, сообщает Sobaka.
Если вы все же решили приобрести мультивитаминный комплекс – ознакомьтесь с этими 10 ошибками.
Читайте также: Какие микроэлементы поддержат организм осенью
Не контролировать уровень витамина D
Витамин D положительно влияет на инсулинорезистентность, обмен веществ и способность организма противостоять вирусам. К тому же он снижает риск развития онкологических заболеваний и отклонений в развитии плода во время беременности.
В регионах с низким уровнем инсоляции дефицит витамина D явление довольно распространенное. Однако принимать его в профилактических целях не стоит, ведь витамин D – стероидный гормон.
Только, определив актуальный уровень вещества, можно корректировать дозу и устранять дефицит.
Применять кальций без нормализации уровней витамина D и магния
Кальций поддерживает здоровье костей и зубов, а также отвечает за свертываемость крови, тонус мышц и нормальное функционирование нервной системы. Достаточное поступление кальция необходимо для профилактики и лечения остеопороза, а также артериальной гипертензии.
Но кальций не усваивается при дефиците витамина D и магния.
Где находится витамин D / Фото Unsplash
Верить, что применение витамина D справится со всеми проблемами
Витамин D – не панацея. К тому же он плохо усваивается, если у вас:
- наблюдаются проблемы с оттоком желчи. Витамин D является жирорастворимым, а желчь необходима для всасывания жиров;
- активные воспалительные заболевания кишечника и нарушение микрофлоры;
- избыточный вес. D-гормон депонируется жировой тканью, поэтому пациентам с ожирением нужно принимать витамин в несколько больших дозах;
- есть риск редких наследственных отклонений, в частности отсутствуют рецепторы, которые проявляют чувствительность к витамину D.
Принимать не ту форму витамина D
Колекальциферол – неактивная форма витамина D, которая нужна для коррекции дефицита вещества в организме. Но есть и активная форма витамина D – кальцитриол, которую можно принимать только по медицинским показаниям.
Игнорировать Омега-3
Омега-3 сохраняет остроту зрения, красоту и защищает эндотелий сосудов от повреждений. Вещество не синтезируется в организме самостоятельно. Кислота содержится в жирной рыбе, льне, облепихе и горчичных маслах.
Взрослым ежедневно следует принимать 2 г Омега-3. Точная дозировка подбирается после специального анализа – Омега-3 индекса.
Не различать Омега-3 и Омега-6
Омега-3 и Омега-6 относятся к полезным ненасыщенным жирным кислотам. Однако принимать Омега-6 дополнительно нет необходимости – это компонент попадает в организм из пищи: масло, мясо птицы, овсянка – это все источники кислот. Что будет, если употреблять чрезмерное количество Омега-6? Организм может отреагировать на передозировку воспалительными процессами.
Не употреблять железо
Дефицит железа приводит к анемии, быстрой утомляемости, мышечной слабости, сухости кожи, выпадению волос.
Перед применением витаминов стоит получить консультацию врача / Фото Rawpixel
Принимать железо как-нибудь
Железо капризный микроэлемент и, чтобы он безопасно усвоился, следует позаботиться об осторожности. Дело не в том, что препарат окрашивает зубную эмаль. Главная угроза в том, что избыток железа откладывается во внутренних органах (печени, поджелудочной, щитовидной железе), провоцируя серьезные нарушения: цирроз, гепатит, меланодермию.
Кроме этого железо плохо усваивается с молочными продуктами и кофе, а ускорить усвоение макроэлемента поможет витамин С, В12 и фолиевая кислота.
Употреблять казеин
Одним из самых популярных спортивных БАДов считается казеин, который изготавливается из обычного коровьего молока. Попадая в организм, он превращается в казоморфин, который вызывает привыкание, воспаление слизистой кишечника, аутоиммунные заболевания, отечность и заторможенность.
Протеин казеин не следует принимать тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также индивидуальная непереносимость лактозы или казеина.
Пренебрегать витаминами и половыми гормонами
После 35-40 лет кожа стареет. У многих женщин наблюдается недостаток пептидов коллагена и гиалуроновой кислоты: в этом случае на помощь приходит инъекционная косметология и капсулы. Однако для кожи необходимы и другие компоненты:
- половые гормоны;
- витамин С;
- сера;
- кремний;
- железо;
- цинк.
Поделиться новостью