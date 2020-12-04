Простой способ нормализовать давление: 3 напитка, которые советуют употреблять при гипертонии
По данным МОЗ около 40% людей не догадываются о том, что в них периодически повышается давление. Поэтому гипертония развивается быстро и незаметно. Чтобы не допустить повышение давления – предлагаем использовать эти 3 напитки. Это не только профилактика гипертонии, но и полезная альтернатива черному чаю.
Врачи напоминают, что при гипертонии стенки кровеносных сосудов испытывают чрезмерное напряжение. Как следствие – у людей с частыми эпизодами повышенного давления, увеличивается нагрузка на сердце. Это не только заставляет сердце работать с большими затратами энергии, но и провоцирует его преждевременный износ, сообщает Express.
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Однако некоторые напитки могут способствовать снижение высокого кровяного давления, а их регулярное употребление улучшает работу сердца. Среди прочего врачи предлагают употреблять каркаде, гранатовый сок и комбучу.
Каркаде
Польза каркаде / Фото Pexels
Ученые провели исследование с участием пациентов с умеренной гипертонией, которые не использовали лекарств для снижения давления. Возраст добровольцев составлял 30-70 лет.
Всех, кто принимал участие в исследовании разделили на две группы: первая – принимала 3 дневные порции чая с каркаде, другая – принимала плацебо. Эксперимент длился 6 недель. По результатам, группа, которая принимала каркаде, смогла понизить высокое систолическое артериальное давление. По словам ученых:
Ежедневное употребление каркаде в количестве 240 мл снижает артериальное давление у взрослых с гипертонической болезнью и умеренной гипертонией.
Гранатовый сок
Гранатовый сок / Фото Unsplash
Гипотензивное действие гранатового сока объясняют способностью подавлять активность АПФ в сыворотке крови. Ученые считают стакан этого напитка одним из лучших натуральных средств для снижения систолического артериального давления:
Гранатовый сок богат дубильными веществами, обладает антиатеросклеротическими свойствами и антиоксидантным действием. Его потребление способно улучшать функционирование сердечно-сосудистой системы.
Комбуча
Польза Комбуча / Фото Pinterest
Потребление комбучи действительно улучшает работу пищеварения, восстанавливает флору полезных бактерий в организме, повышает иммунитет и улучшает настроение. Его многочисленные положительные эффекты ученые связывают с высоким содержанием пробиотиков. Этим же фактором объясняется почему чай из чайного гриба способен снижать как систолическое, так и диастолическое давление.
Ученые пришли к выводу, что комбуча содержит не один, а несколько видов пробиотиков:
Напиток на основе чайного гриба активизирует выведение из организма токсинов, помогает похудеть и предотвращает высокое кровяное давление, заболевание сердца и уменьшает риск рака.
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