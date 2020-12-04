По данным МОЗ около 40% людей не догадываются о том, что в них периодически повышается давление. Поэтому гипертония развивается быстро и незаметно. Чтобы не допустить повышение давления – предлагаем использовать эти 3 напитки. Это не только профилактика гипертонии, но и полезная альтернатива черному чаю.

Гипертония или гипертензия – это болезнь, которая сопровождается повышением артериального давления. Длительное пренебрежение этой проблемой приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи напоминают, что при гипертонии стенки кровеносных сосудов испытывают чрезмерное напряжение. Как следствие – у людей с частыми эпизодами повышенного давления, увеличивается нагрузка на сердце. Это не только заставляет сердце работать с большими затратами энергии, но и провоцирует его преждевременный износ, сообщает Express.

Читайте также: 4 напитки, которые помогут уменьшить боль в горле

Однако некоторые напитки могут способствовать снижение высокого кровяного давления, а их регулярное употребление улучшает работу сердца. Среди прочего врачи предлагают употреблять каркаде, гранатовый сок и комбучу.

Каркаде

Польза каркаде / Фото Pexels

Ученые провели исследование с участием пациентов с умеренной гипертонией, которые не использовали лекарств для снижения давления. Возраст добровольцев составлял 30-70 лет.

Всех, кто принимал участие в исследовании разделили на две группы: первая – принимала 3 дневные порции чая с каркаде, другая – принимала плацебо. Эксперимент длился 6 недель. По результатам, группа, которая принимала каркаде, смогла понизить высокое систолическое артериальное давление. По словам ученых:

Ежедневное употребление каркаде в количестве 240 мл снижает артериальное давление у взрослых с гипертонической болезнью и умеренной гипертонией.

Гранатовый сок

Гранатовый сок / Фото Unsplash

Гипотензивное действие гранатового сока объясняют способностью подавлять активность АПФ в сыворотке крови. Ученые считают стакан этого напитка одним из лучших натуральных средств для снижения систолического артериального давления:

Гранатовый сок богат дубильными веществами, обладает антиатеросклеротическими свойствами и антиоксидантным действием. Его потребление способно улучшать функционирование сердечно-сосудистой системы.

Комбуча