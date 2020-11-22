Проверьте свой уровень физической подготовки – тест
Малоподвижный образ жизни замедляет обмен веществ, нарушает давление, ослабляет мышцы и кости. И как сильно мы не стараемся игнорировать этот факт – наши привычки отражаются на состоянии организма. Чтобы напомнить вам о пользе активности – подготовили тест на определение уровня физической подготовки.
Физическая активность – это не только спорт. В это определение попадает любое движение тела, требующее затрат энергии: игры, танцы, ходьба, езда на велосипеде, йога, поход в горы и отдых на природе.
Когда мы ведем малоподвижный образ жизни – организм "выключается". Замедляется обмен веществ, что влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, нарушается давление и ослабляются мышцы и кости. Все это вместе имеет негативные последствия для здоровья – от появления избыточного веса к серьезным болезням внутренних органов, сообщает Минздрав Украины.
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Ежедневная физическая активность обеспечивает:
- уменьшение риска опасных заболеваний (патология сердца, инсульт, диабет и рак);
- уменьшение риска травм;
- улучшение функционального состояния костей и суставов;
- улучшение самооценки и качества жизни;
- хороший аппетит и возможность потребления большего количества здоровой пищи для компенсации энергетических затрат.
Пройдите тест и проверьте свой уровень физической подготовки. И пообещайте, что при плохом результате пересмотрите свой режим дня.
Рекомендации насчет двигательной активности:
- минимальная продолжительность умеренной и средней по интенсивности физической активности должна составлять 30 минут в день или 150 минут в неделю;
- в случае выполнения высокоинтенсивных физических упражнений их продолжительность должна составлять не менее 15 минут в день или 75 минут в неделю;
- продолжительность сидения или нахождения в горизонтальном положении не должна превышать 4,5 часа в день (не считая ночной сон);
- потребление пищи с высокой энергетической ценностью и наличие избыточного веса требует увеличения продолжительности и интенсивности физической активности к 300 мин/неделю для умеренной и средней интенсивности и к 150 мин/неделю для высокой интенсивности.
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