Малоподвижный образ жизни замедляет обмен веществ, нарушает давление, ослабляет мышцы и кости. И как сильно мы не стараемся игнорировать этот факт – наши привычки отражаются на состоянии организма. Чтобы напомнить вам о пользе активности – подготовили тест на определение уровня физической подготовки.

Физическая активность – это не только спорт. В это определение попадает любое движение тела, требующее затрат энергии: игры, танцы, ходьба, езда на велосипеде, йога, поход в горы и отдых на природе.

Когда мы ведем малоподвижный образ жизни – организм "выключается". Замедляется обмен веществ, что влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, нарушается давление и ослабляются мышцы и кости. Все это вместе имеет негативные последствия для здоровья – от появления избыточного веса к серьезным болезням внутренних органов, сообщает Минздрав Украины.

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Ежедневная физическая активность обеспечивает:

уменьшение риска опасных заболеваний (патология сердца, инсульт, диабет и рак);

уменьшение риска травм;

улучшение функционального состояния костей и суставов;

улучшение самооценки и качества жизни;

хороший аппетит и возможность потребления большего количества здоровой пищи для компенсации энергетических затрат.

Пройдите тест и проверьте свой уровень физической подготовки. И пообещайте, что при плохом результате пересмотрите свой режим дня.

Рекомендации насчет двигательной активности: