Выходные – возможность провести время вместе со семьей. Поэтому не стоить ее терять. Займитесь новыми видами спорта, изучите незнакомые районы города или прогуляйтесь. Выбор огромен! А чтобы вы ничего не пропустили – делимся списком небанальных идей.

Вариантов для активного отдыха с детьми действительно много: прогулки, игры, поездки на велосипеде или самокате – первое, что приходит в голову. Однако не стоит ограничиваться только этими вариантами, тем более, что к каждой прогулке можно добавить интересный интерактив, сообщает Полезно 24.

Чтобы у вас был выбор – составили свой список, который поможет провести небанальные и насыщенные выходные вместе с семьей.

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Совместите активность с интеллектуальными играми

Практически все настольные игры не предусматривают физическую активность. Но вы можете перенести большинство сюжетов любимых настолок на улицу своего города.

Разработайте квест для всей семьи. Это может быть поиск важных памятников, старинной архитектуры, тематический квест, который сопровождается тестами на знание школьного предмета или квест-приключение с героями любимых семейных фильмов.

Если вам понравилось организовывать масштабные квесты, пригласите на следующую игру одноклассников и друзей ваших детей.

Фотопрогулка

Возможно, осень действительно не лучшее время для долгих блужданий городом. Но посмотрите на природу! Туманные улицы и опавшие листья так и просят попасть в кадр.

Организуйте фотопрогулку / Фото Pexels

В такие дни можно одеваться в лучшую одежду и вооружаться смартфоном с качественной камерой. Зафиксируйте свою семью на интересных локациях, придумайте свои символические места, создайте традиции. Совместные приключения объединяют, а значит прогулка положительно повлияет на ваши взаимоотношения.

Уборка на волонтерских началах

После пятидневного рабочего дня такое предложение звучит не очень привлекательно? Но подумайте о преимуществах.

Вы наведете порядок в парке, высадите новые деревья, уберете мусор. Это станет хорошим примером для ваших детей и научит их заботиться об окружающей среде.

Конная езда – отличный антистресс / Фото Pexels

Катание на лошадях

Это отличный способ провести активные выходные. Лучшее, что катание на лошадях подходит всем, а взаимодействие с этим животным станет прекрасным антистрессом на всю следующую неделю.

Экстрим

Рутинну нужно преодолевать радикальными способами: квадроцикл, скалолазание, рафтинг, зорбинг и парапланеризм. Выберите свой вид экстрима, который обеспечит вас острыми ощущениями и улучшит физическую активность всех членов семьи.