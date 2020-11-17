В последнее время в гонке за здоровым образом жизни врачи, блогеры и фитнес-тренеры все чаще отмечают пользу прогулок. Такой метод действительно имеет немало положительных факторов. Время на свежем воздухе помогает справиться с тревогой, стрессом и депрессией. Но новые исследования убеждают, что это поможет не всем.

Если вам не нравится гулять – не стоит себя заставлять. Ученые отмечают, что лучше провести время в том месте, где вы чувствуете себя комфортно, даже если это ваш диван, сообщает Nature.

Не стоит заставлять себя выходить на прогулки / Фото Pexels

Часто, пытаясь сделать близким услугу и "вытянуть" их на прогулку, родные не понимают, что это может привести к негативным последствиям. Как показали результаты исследования, давление друзей, родственников или терапевтов лишь обостряет тревогу и беспокойство. Положительный эффект от пребывания на свежем воздухе в этом случае будет равняться нулю.

Что показали результаты исследования

Ученые решили проанализировать может ли контакт людей с природой помочь им справиться с психическими проблемами. Для изучения этого вопроса команда ученых собрала более 18 000 человек с 18 стран. В ходе исследования авторы обнаружили, что люди с депрессией тянутся к природе на таком же уровне, как и люди без расстройств. А вот люди с тревожностью проводят на свежем воздухе гораздо больше времени. Тем не менее "зеленая терапия" не улучшает их состояния и, возвращаясь домой, они продолжают испытывать дискомфорт.

Найдите место, где вы будете чувствовать себя комфортно / Фото Pexels

Выводы показывают, что прогулки не должны рекомендоваться всем. К тому же важно позаботиться, чтобы они сопровождались доказательными методами лечения.

Ведущая авторка исследования Мишель Тестер-Джонс добавила, что эти результаты согласуются с более широким исследованием, которое предполагает, что природа предоставляет пространство для отдыха и восстановления после стресса. Но и в этой работе указано, что терапевтам и близким, следует быть внимательными к чувствам человека, рекомендуя ему проводить время на природе.

"Было бы полезно поощрять их к проведению времени в своих любимых местах. Там, где человек чувствует себя комфортно. И это не обязательно природа", – резюмировала исследовательница.