Кэти Джейкобс, которая попала в финал ежегодного конкурса моделей Sports Illustrated Swimsuit в 56 лет, – прекрасный пример, что можно оставаться молодыми и энергичными, несмотря на возраст и стереотипы. Собрали основные советы модели по уходу за своим здоровьем и физической формой.

После того как Кэти Джейкобс осуществила свой самый большой прорыв и попала в финал недавнего ежегодного конкурса моделей Sports Illustrated Swimsuit, о ней заговорил весь мир. Дело в том, что Кэти не типичная модель с обложки, а 56 женщина, которая до сих пор выглядит роскошно!

После завершения конкурса модель подчеркнула, что важно не унижать людей из-за возраста или роста, сообщает Bored Panda. Сейчас Кэти надеется, что ее появление в Sports Illustrated поможет изменить взгляд на красоту.

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Кэти рассказала, что после того, как ее фотографии Sports Illustrated стали вирусными в интернете, на нее свалилось немало сообщений с просьбами рассказать о диете, тренировках и секретах ухода за кожей. Модель утверждает, что она не специалист по правильному питанию, но некоторые особенности диеты у нее все же есть.

Как выглядеть молодо после 50 / Фото Sports Illustrated

Кэти Джейкобс / Фото Instagram

Питание

Кэти была вынуждена заменить привычную систему питания из-за сахарного диабета, который у нее обнаружили 4 года назад. Сейчас Кэти не ест мяса. Рыба попадает в рацион только несколько раз в неделю. Зато модель пьет много миндального молока, его же она применяет для приготовления смузи.

Обычно, день модели начинается с веганского белкового коктейля с клубникой или черникой. Также популярным блюдом в ее рационе являются яйца с творогом и помидорами. Кроме этого, Кэти регулярно употребляет салаты с различными видами фасоли и сырами, чтобы получать достаточное количество белка.

Кэти Джейкобс / Фото Instagram

Несмотря на то, что Кэти не употребляет сахара, она признается, что за последнее время невероятно пристрастилась к шоколадным батончикам и конфетам из арахисового масла без сахара.

Я ем много выпечки с миндальной мукой, а также готовлю булочки с миндальной муки, подслащивая их стевией или заменителем сахара.

На ужин Кэти выбирает овощи. Если она ест пасту, то вместо песто или томатного соуса, ее блюдо дополняют кабачки или морепродукты.

Как выглядеть молодо после 50 / Фото Sports Illustrated

Еще одно правило от Кэти – хлеб, макароны, рис и картофель должны быть в рационе не более одного раза в неделю.

Тренировка

Тренировка Кэти Джейкобс / Фото Instagram

Я тренируюсь примерно 4 раза в неделю. Во время карантина я начала повторять упражнения в режиме реального времени, которые публикуют в Instagram-аккаунте Sports Illustrated Swimsuit.

Ранее женщина регулярно занималась фитнесом и танцами живота. Кэти отмечает, что она любит физические нагрузки и скучает по тренировкам.

Уход за кожей

Уход за кожей Кэти Джейкобс / Фото Instagram

Кэти использует только средства собственного производства. Ухаживать за кожей ей помогают ингредиенты, способствующие выработке коллагену (фермент тыквы, витамин С и стволовые клетки растений орхидеи).

Я провела 5 лет на своей кухне, разрабатывая линию ухода за кожей для женщин старше 45 лет.

Кэти призналась, что также экспериментировала с незначительными пластическими операциями.

Недавно я сдалась и согласилась на введение небольшого количества ботокса в губы. Думаю, мне нужно больше наполнителя, но это невыносимо больно!

Женщина считает, что лучший способ состариться – самостоятельно выбрать, что ты хочешь делать со своим телом. Кэти четко сформировала свой призыв для своих сверстниц:

Покажем миру, кто мы есть, вместо того, чтобы позволить миру говорить нам, кто мы!