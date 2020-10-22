Добавление в рацион гречихи способствует замедлению процессов старения и повышает стрессоустойчивости организма. А все потому, что гречка повышает уровень белка SIRT1, который защищает клетки организма и увеличивает продолжительность жизни.

"Белок долголетия" способна повысить гречка

Белок SIRT1 принадлежит к семейству сиртуинов, которые участвуют в образовании жировых клеток и метаболизме глюкозы. Повышение уровня SIRT1 замедляет старение и повышает стрессоустойчивость организма. Об этом свидетельствуют выводы ученых, которые провели эксперименты с моделями крыс и проследили влияние разного рациона на их здоровье. Работу опубликовали в Journal of Cereal Science.

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Единственный способ оптимизации уровня белка SIRT1 – ограничение калорий, однако далеко не всем рекомендован низкокалорийный рацион, который может привести к снижению массы тела.

Рацион, в котором есть гречка, помог стабилизировать уровень белка SIRT1 без голодания,

– заявили исследователи.

Добавление гречки в рацион крыс повышало в организме уровень SIRT1 без потери веса и жестких ограничений в питании.

Как проводили эксперимент

Ученые наблюдали в течение восьми недель за тремя моделям крыс, где в первой группе был стандартный рацион, во второй объем корма снизили на 30%, а в третьей к стандартной порции добавили гречку – около 30% от объема порции.

Диета с ограничением калорий привела к снижению SIRT1 в крови на 19%, в желудке на 95%, печени на 35% и почках на 27%. Вероятно, то же самое происходит и у людей, придерживающихся диеты.

Животные из третьей группы набрали больше веса, чем крысы из второй, хотя все животные потребляли одинаковое количество калорий.

Это означает, что потребление гречки обеспечивает правильное развитие в долгосрочной перспективе,

– добавили авторы.

Известно, что гречка богата растительным белком и аминокислотами, а клетчатка, которой богата гречка, отвечает за чувство сытости.

Вероятно, другие растительные продукты, в частности зерновые, овощи, фрукты и орехи, имеют аналогичный эффект на SIRT1.