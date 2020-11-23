Высокое артериальное давление или гипертоническая болезнь, поражает почти половину взрослого населения и считается самым распространенным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Вы можете регулировать артериальное давление с помощью ингибиторов АПФ, блокаторов кальциевых каналов, активного образа жизни или специальных диет. А так же, как утверждают результаты исследований, снизить давление может некоторая зелень и специи, сообщает Healthline.

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Базилик против высокого давления / Фото Pexels

В базилике немало эвгенола, действие которого связывают со многими преимуществами для организма, в частности со снижением артериального давления.

Эвгенол – природный антиоксидант, что входит в состав обезболивающих средств.

Исследования показывают, что эвгенол может способствовать снижению артериального давления, действуя как природный блокатор кальциевых каналов. То есть вещество препятствует движению кальция в сердце и артериальные клетки, позволяя сосудам расслабиться.

Исследования на животных показали, что экстракт базилика способствует расслаблению сосудов и разжижению крови. Однако ученым нужно провести больше экспериментов, чтобы выяснить, способствует ли базилик снижению артериального давления у людей.

Семена сельдерея

Семена сельдерея содержат железо, магний, марганец, кальций и клетчатку. А некоторые исследования показывают, что отвар на основе таких семян может способствовать снижению артериального давления.

Например, результаты анализа показали, что сельдерей снижал давление у крыс, страдающих гипертонией, но не менял этих показателей у животных без отклонений. Ученые предположили, что соединение в экстракте семян сельдерея могут способствовать снижению артериального давления, действуя как природный блокатор кальциевых каналов.

Петрушка

Петрушка против высокого давления / Фото Pexels

Петрушка содержит витамин С и диетические каротиноиды, которые могут снизить кровяное давление.

Несколько исследований показали, что каротиноидные антиоксиданты снижают кровяное давление и холестерин, который является фактором риска сердечных заболеваний.

Исследования на животных показали, что петрушка снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Но науке необходимо расширить выводы о влиянии зелени на артериальное давление людей.

Чеснок

Чеснок содержит соединения серы, что может способствовать увеличению кровотока и расслаблению сосудов. Как следствие – снижать артериальное давление.

Метаанализ 12 исследований показал, что прием чеснока снижает систолическое и диастолическое артериальное давление в среднем на 8,3 мм рт. ст. и 5,5 мм рт. ст. соответственно. Это снижение напоминает эффект лекарств против артериального давления.

Корица

Корица против высокого давления / Фото Pexels

Пока до конца не ясно, как корица снижает кровяное давление, но исследования, проведенные на животных показывают, что специя может помочь расширить и расслабить сосуды.

Обзор 9 исследований с участием 641 человека, показал, что прием корицы снижает систолическое и диастолическое артериальное давление в среднем на 6,2 мм рт. ст. и 3,9 мм рт. ст. соответственно. Этот эффект был сильнее, когда люди употребляли корицу в течение 12 недель.

Имбирь

Исследования показали, что прием имбиря снижает артериальное давление несколькими способами. Он действует как естественный блокатор кальциевых каналов и природный ингибитор АПФ.

Исследование, проведенное с участием 4000 человек, показало, что группа, которая потребляла 2-4 грамма имбиря в день, продемонстрировала наименьший риск развития высокого кровяного давления.

Кардамон

Кардамон против высокого давления / Фото Pexels

Кардамон наполнен различными антиоксидантами, которые могут помочь снизить артериальное давление.

12-недельное исследование 20-ти взрослых, которым недавно диагностировали повышенное кровяное давление, показало, что прием 3 граммов порошка кардамона снижает артериальное давление.

Несмотря на многообещающие выводы, исследования в этой области все еще считаются достаточно новыми, поэтому ученым нужно провести дополнительные анализы для дальнейшего изучения влияния кардамона на человека.