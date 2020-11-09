Фитнес-клуб – место, куда мы отправляемся за хорошим самочувствием и позитивным настроением. Однако есть факторы, которые портят наши планы. Чтобы избежать этого, рассказываем о спортивном этикет, который позволит комфортно заниматься спортом без ущерба для себя и окружающих.

Большинство фитнес-центров предлагают ознакомиться с залом перед покупкой абонемента. Так вы сможете определить устраивают ли вас условия, тренерский состав, пространство, количество тренажеров, состояние душевых кабинок и раздевалки. Удачно подобранное пространство для занятий поможет вам быстрее адаптироваться к новому залу, сообщает Style.rbc. А, собранные нами советы, помогут обеспечить себе и окружающим комфортные условия тренировок.

Спрашивайте обо всех нюансах

Даже если вы посещали зал ранее, стоит послушать об особенностях тренажеров новой сети. Если вы что-то пропустили или не поняли – ставьте уточняющие вопросы. Не стесняйтесь общаться с персоналом или посетителями спортклуба во время инструктажа. И наоборот – не отвлекайте других, когда они уже приступили к тренировке.

Уважайте личное пространство окружающих / Фото Pexels

Возвращайте вещи на место

Спортивный инвентарь имеет свое место. Персонал старается следить за порядком, но при большом количестве посетителей сложно сохранить зал в идеальном состоянии. Поэтому не забывайте возвращать вещи туда, где они стояли в начале тренировки.

Это же касается и регулирования сложности и веса на тренажерах. После упражнений верните настройки к нейтральным показателям.

Заботьтесь об окружающих

Если посетители начнут игнорировать потребности друг друга, станет невозможно проводить общие занятия. Делая упражнения с гантелями, убедитесь, что не зацепите других. Включая музыку или фильм, подключите наушники. Помогите другим, если они обратились за помощью. Помните, что фитнес-клуб – это пространство единомышленников, объединённых общей идеей.

Не давайте ненужных советов

За исключением ситуаций, когда неправильное использование тренажера может стать причиной травмы.

Даже если вам хочется поддержать или мотивировать новичков – сделайте это ненавязчиво или и вовсе откажитесь от этой идеи. Излишнее внимание в зале может быть неуместным и вызвать раздражение.





Собственные полотенце и антисептик в фитнес-клубе помогут избежать простуды / Фото Pexels

Носите антисептик и полотенце

Поверхность спортивного оборудования – это рассадник бактерий. Чтобы уменьшить риск контакта с ними, обрабатывайте спортивный инвентарь и тренажеры антисептиком до и после использования. После обработки поверхностей вытрите их сухим полотенцем.

Простудные заболевания передаются во время инкубационного периода – вы можете не догадываться о потенциальной опасности из-за отсутствия выраженных симптомов

Осторожно с фото

Селфи из спортзала – популярный контент. Благодаря фото вы можете поделиться с миром своим прогрессом, отследить успехи и продемонстрировать силу воли. Главное, чтобы ваше желание зафиксировать себя в зале не мешало окружающим.

Конечно, все зависит от дня недели, времени суток и количества людей в зале. Однако дополнительная осторожность никогда не будет лишней.