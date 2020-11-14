Завтрак – самый важный прием пищи. Он снабжает нас энергией и предотвращает переедание в течение дня. Но многие не могут настроиться утром на первый прием пищи. Одни не успевают за нехватки времени, другие – не едят из-за особенностей организма. Может ли начало дня сопровождаться отказом от завтрака и что с этим делать – в нашем материале.

О пользе завтраков можно говорить бесконечно, но что делать, если после пробуждения организм не испытывает голода? Ответы на самые важные вопросы об утреннем приеме пищи собрал ресурс How to Green.

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Нужно ли заставлять себя завтракать?

Немало исследований говорят о том, что пропускать завтрак – вредно. Неудивительно, что у многих возникает дилемма относительно утреннего приема пищи.

Во-первых, для любого приема пищи самое главное – чувствовать голод. Если его нет, тогда насильно запихивать в себя еду все же не стоит. Во-вторых, завтрак – это любая пища, принятая в течение двух часов после пробуждения. Поэтому выпейте стакан теплой воды с лимоном натощак и подождите полтора часа до появления голода.

Что делать, если нет времени на полноценный завтрак?

Для тех, кто постоянно спешит или выбирает лишние 15 минут сна, существует несколько вариантов быстрых, вкусных и питательных завтраков. Приготовьте смузи, тост с авокадо или съешьте мюсли с миндальным молоком. Еще одно решение – приготовить еду вечером.

Готовьте пищу с вечера / Фото Pexels

Можно пропустить завтрак, если поздно поужинать?

Диетолог Мишель Мэй отмечает, что завтракать нужно только в том случае, если вы не ели всю ночь. Поэтому, пропустить завтрак можно, если вы не голодны или поздно поужинали. С подобной теорией согласились сторонники интервального голодания.

Что происходит с организмом, если часто пропускать завтрак?

Те, кто придерживается интервального голодания или различных диет, согласятся с результатами исследования Journal of Nutritional Science. В них говорится о том, что у людей с избыточным весом отсутствие завтрака в течение месяца не только не приводит к похудению, но и способствует повышению уровня холестерина. Другие данные показали, что женщины, которые часто пропускают завтрак, имеют более высокий риск развития диабета в сравнении с женщинами, что завтракали каждый день.

Можно ли пропускать завтрак / Фото rawpixel

Можно ли набрать лишний вес от завтрака?

Согласно исследованиям, если завтрак помогает вам не переедать в течение дня, не стоит его пропускать. Но, если утренний прием пищи просто добавляет дополнительные 800 калорий в ваш рацион, вес будет увеличиваться. Не забывайте, что, употребляя большое количество пищи за завтраком, вам нужно уменьшить количество калорий во время других приемов пищи.

Сколько есть на завтрак / Фото Rawpixel

Как не переедать, если с утра ощущается сильное чувство голода?

У сильного чувства голода утром есть несколько причин. Основная – это чувство жажды, которое мы часто путаем с желанием поесть.

Другими причинами сильного чувства голода может быть усталость или попытки организма преодолеть стресс.

Сколько нужно есть на завтрак?

Диетолог Мишель Мэй в своем выступлении на TED отметила, что придерживается принципа осознанного питания и утверждает что нужно есть столько, чтобы чувствовать себя лучше, чем до завтрака.

Прислушайтесь к своему организму и почувствуйте момент сытости!