Знаете ли вы как на иммунитет влияет вакцинация? А стресс, витамины, еда, иммуномодуляторы, время и количество сна? Да, все эти факторы могут повлиять на нас, но не всегда улучшают нашу иммунную систему. Собрали самые распространенные мифы об иммунитете в нашем тесте. Проверьте свои знания!

Когда мы слышим о том, что можно повысить иммунитет, возникает впечатление, что иммунная система имеет своеобразный эквалайзер, который легко сдвинуть в нужную сторону. Но все гораздо сложнее. Даже схематичная модель иммунной системы – это несколько типов клеток с множеством различных рецепторов. К тому же трудно сказать, что иммунная система является автономной, ведь она находится в постоянной связи с нервной, эндокринной и другими системами организма. Поэтому не существует универсального механизма, который бы урегулировал наш иммунитет.

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Несмотря на это, в поисках целебных методов, мы часто покупаемся на рекламу, советы друзей или народную медицину. И верим, что именно эти меры позволят нам чувствовать себя лучше и не допустить проявлений болезни. Большинство этих методов уже не раз опровергались, исследования показывали их неэффективность, а МОЗ рекомендовал эффективные способы, которые позволят уменьшить риск заболевания.

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