Читая состав продуктов, мы не всегда задумываемся над тем, что означают те или иные пищевые добавки. Но оказывается, что большинство из них абсолютно безопасны. Проверьте свои знания аддитивов сейчас, чтобы не ошибиться, выбирая товар в супермаркете.

Пищевые добавки или аддитиви – это природные или синтезированные вещества, которые добавляют в пищу для увеличения срока годности, изменения ее окраски, консистенции или текстуры. Они не повышают пищевую ценность продуктов.

Сегодня известно более 2800 наименований пищевых добавок. Некоторые из них запрещены, некоторые – используются для хранения пищи в течение многих веков. Но все ли знают, какая между ними разница?

Полезно 24 подготовил специальный тест, который позволит проверить ориентируетесь ли вы, что означает пометка "Е" на упаковке любимых блюд.

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