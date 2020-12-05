Главный принцип здорового питания не предусматривает жестокую диету. Это интуитивный выбор полезного рациона и потребление продуктов с высоким содержанием витаминов, жиров и микроэлементов. Чтобы проверить насколько хорошо вы осведомлены в пользе тех и других продуктов – пройдите короткий тест.

Ключевым фактором здорового питания является употребление необходимого количества калорий. Это поможет сбалансировать полученную энергию и энергию, которую вы используете в течение дня. Если вы потребляете больше, чем нужно вашему организму – то, скорее всего, через некоторое время у вас возникнет лишний вес, ведь вся неиспользованная энергия преобразуется в жировые отложения, сообщает Полезно 24.

Кроме этого вы должны позаботиться о сбалансированном рационе, который будет включать как можно более широкий ассортимент продуктов. Благодаря этому ваш организм получит все необходимые питательные вещества.

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Чтобы проверить, насколько вы ориентируетесь в полезных продуктах и ​​не делаете ли ошибок при составлении своего рациона – пройдите короткий тест.

Вот несколько советов, которые помогут усовершенствовать пищевые привычки:

Потребляйте адекватное количество калорий , которое необходимо для вашего ритма жизни и вида деятельности.

, которое необходимо для вашего ритма жизни и вида деятельности. Потребляйте достаточное количество полезных пищевых продуктов : овощей, бобовых, фруктов, цельных злаков, орехов, семян, яиц, нежирного мяса, рыбы и молочных и кисломолочных продуктов.

: овощей, бобовых, фруктов, цельных злаков, орехов, семян, яиц, нежирного мяса, рыбы и молочных и кисломолочных продуктов. Избегайте частого потребления блюд с высоким уровнем соли, сахара и жира.

частого потребления блюд с высоким уровнем Ешьте медленно , ведь это положительно влияет на функциональное состояние органов пищеварения.

, ведь это положительно влияет на функциональное состояние органов пищеварения. Пейте достаточно жидкости и выбирайте напитки с минимальным количеством калорий.

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