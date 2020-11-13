Журналистка Фабиана Буонтемпо, которая является поклонницей семьи Кардашьян и сторонницей ежедневных тренировок, решила провести эксперимент. Девушка выбрала фитнес-программы двух сестер Хлои и Ким и решила определить, какая из них будет более эффективной, сообщает Insider.

Читайте также: 15 минут танцев, которые заменят тренировки в спортзале – видео

Свой эксперимент девушка начала с недели в стиле Ким Кардашьян. Знаменитость тренирует ягодицы и ноги два раза в неделю и Фабиана попыталась полностью воссоздать занятия.

Тренировка в стиле Кардашьян / Фото Insider

Поскольку Ким известна ранними занятиями в тренажерном зале, журналистка проснулась около 6 утра и отправилась на тренировку. Сначала она повторила несколько растяжек и разогрела ноги приседаниями: сначала без гантелей, затем – с ними. Фабиана взяла 9-килограммовые гантели и сделала три подхода по восемь приседаний.

Девушка воспроизвела базовые силовые упражнения на прямых ногах, обработала сухожилия и ягодицы.

Тренировка в стиле Кардашьян / Фото Insider

Треднее всего Фабиане дался подход с 20-килограммовыми гантелями. Несмотря на прекрасную физическую форму девушка не смогла сделать более 10 повторений.

Если определенная процедура работает для знаменитости, это не значит, что она будет работать для вас

Поскольку Ким имеет привычку прогуливаться, Фабиана тоже пошла на вечернюю прогулку. Так, по мнению девушки, она избежит боли в мышцах, которые ожидают ее на утро.

Но прогулка не помогла. Утром Фабиана проснулась усталой, но обрадовалась, что сегодня не придется делать кардио и тяжелую атлетику.

Тренировка в стиле Кардашьян / Фото Insider

Зато журналисту ожидали упражнения на пресс. Это казалось легкой затеей, но через 20 повторений каждого упражнения девушка призналась, что у нее горело все тело.

Это повторялось каждый день: и когда девушка обрабатывала верхнюю часть тела, и когда проводила комплекс тренировок на ноги.

У нее так много упражнений. Чего я только не делала. Я скручивалась, растягивалась, поднимала ноги, руки, боксировала, все время добавляла вес. Когда неделя закончилась, я радовалась только одному: что я смогу один день отдохнуть.

Тренировка в стиле Кардашьян / Фото Insider

Неделя тренировок по расписанию Хлои Кардашьян начался для Фабианы с кардио и длилась всего лишь 30 минут.

Я боксировала с воображаемым противником, имитировала бой с тенью... Мне было легко и весело.

Поскольку Хлои предпочитает упражнения, которые задействуют несколько групп мышц, второй день тренировок выдался не таким простым, как казалось. К нагрузке пришлось добавить тренажер, проработать на нем все тело, поприседать, а также сделать отжимания. Приятным бонусом стал третий день. Это была йога с релаксирующим эффектом на все тело.

Тренировка в стиле Кардашьян / Фото Insider

В следующие дни девушка обрабатывала верхнюю и нижнюю части тела и призналась, что это было интересно, ведь упражнения оказались не такими однотипными, как у Ким.

Тренировка в стиле Кардашьян / Фото Insider

В выводах к эксперименту девушка отметила:

В общем, обе сестры научили меня новых упражнений, которые я хочу включить в свои будущие занятия.

Но когда я занималась по рутине Хлои, мне не было скучно. Каждый раз после занятий я не чувствовала, что мне хочется умереть.