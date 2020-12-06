Многим кажется, что алкоголизм не грозит тем, кто не напивается до потери сознания и принимает лишь дорогую выпивку в обеспеченной компании. Но первая стадия зависимости проходит незаметно. Разберемся, как ее обнаружить!

Здоровый образ жизни исключает употребление любого количества алкоголя. Однако некоторые с легкостью сочетает тренировки, сбалансированный рацион и ... выпивку.

Такое поведение затрудняет диагностику первой стадии алкоголизма, ведь у вас складывается ложное впечатление, что все под контролем, сообщает Wonderzine. Действительно ли это так, поможет выявить специальный чек-лист.

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Вы пьете больше, чем планировали

Вы пьете больше, чем планировали / Фото Rawpixel

Разрешенным количеством алкоголя считается полторы бутылки вина или 5 кружек пива в неделю. При этом важен не только общий объем выпитого, но и его распределение. Если вы можете выпить 4-5 порций алкоголя в течение одного вечера, это тоже повышает риск алкоголизма, даже если это происходит исключительно на выходные.

Если вы регулярно обещаете не пить на выходных, но не можете сдержать обещание – пора задуматься.

Похмелье нарушает ваши планы

Похмелье зависит от особенностей организма и видом алкоголя, но все-таки основная причина возникновения плохого утреннего самочувствия – количество выпитого.

Если вы регулярно просыпаетесь с головными болями, переносите встречи или пропускаете работу, возможно, вы пьете слишком много.

Пока не поздно – отдайте приоритет высокой производительности.

Кстати, часто алкоголь подрывает занятия спортом. Пропущенные из-за похмелья тренировки – только один из примеров негативного влияния алкоголя на потенциальные успехи.

Ваша социальная жизнь построена на алкоголе

Ваш отдых сопровождается употреблением алкоголя / Фото Rawpixel

Если вам неинтересно встречаться с друзьями, которые не пьют, а перед поездкой в ​​ресторан вы обдумываете, как обойтись без машины, чтобы нормально выпить – пришло время что-то менять.

Вы хуже выглядите

В небольших количествах алкоголь может приносить пользу: снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, но главное условие профилактики – умеренность.

В противном случае вас ждет раздражительность, истощение, перепады настроения, тусклая кожа, темные круги вокруг глаз и "помятый" вид. Эти и другие симптомы могут быть связаны с обезвоживанием или высокой нагрузкой на печень.

Вы пьете больше, чем раньше

Вы выпиваете больше, чем планировали / Фото Rawpixel

Даже среди тех, кто пьет слишком много алкоголя, настоящая зависимость грозит лишь каждому десятому. То есть большинство людей могут остановиться, заподозрив у себя проблему.

Один из симптомов расстройства употребление алкоголя – привыкание к его эффектов. Вам нужно больше, чтобы улучшить настроение, а утром вас не тревожит похмелья. Но способность много пить – не повод для хвастовства, а причина задуматься.

Вы боитесь, что алкоголя не хватит

Вы контролируете время, когда перестанут продавать алкоголь и спешите в магазин, чтобы купить хлеб и... что-то алкогольное, на всякий случай.

Если такие ситуации случаются не только перед приходом гостей, а регулярно – стоит задуматься почему алкоголь начал занимать так много места в вашей жизни.

Вы придумываете ритуалы

Вы придумываете ритуалы / Фото Rawpixel

Бокал вина "для аппетита", вечернее пиво за хорошую работу, коктейль для того, чтобы настроиться на соответствующую атмосферу перед просмотром фильма. Эти и другие ритуалы ничто иное, как обычное оправдание за которым легко не заметить влечение к алкоголю.

Вы практически не пьете воду

Иногда бывает трудно выбрать воду, когда рядом наливают любимый алкогольный напиток. Однако регулярный отказ от воды в пользу алкоголя может способствовать обезвоживанию организма.

Чередование вина и воды помогает выпить меньше алкоголя и растянуть бокал на более длительное время.

Ученые обнаружили у мышей генетическую мутацию, которая заставляла выбирать вино вместо воды, однако аналогичные эксперименты не подтвердились на людях. Все мы существа сознательные, а значит – должны контролировать свои решения.

Алкоголь в центре вашей жизни

Вы на всех фото с бокалом / Фото Rawpixel

Если центральная тема разговоров с коллегами и друзьями – виды алкоголя, а планы на выходные выстраиваются вокруг поисков нового паба – это еще один сигнал, чтобы задуматься.

Кроме этого, если вы заметили, что все ваши последние фото – это фиксация застолья, следует разбавить свою жизнь занятиями поинтересней.

Вы скрываете, что употребляли алкоголь

Употребление алкоголя втайне – распространенный симптом ранней фазы зависимости. Это происходит, когда человек понимает, что он делает, но не хочет огорчать близких, которые уже проявляли беспокойство.

Если вам стыдно признать, что хочется выпить, вероятно, вы чувствуете, что начинаете терять контроль над своей привычкой. Если такое действительно случилось – не стесняйтесь поделиться с родными имеющимися проблемами.