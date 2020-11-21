Американские биохимики разработали гипоаллергенную краску для волос, основным компонентом которой стали грибы.

Новая краска с шампиньонов, изобретенная американскими биохимиками, отличается гипоаллергенностью и устойчивостью. К тому же окрашивание с помощью этого вещества защитит волосы от негативного воздействия ультрафиолетового излучения, сообщает Chemistry of Materials.

Читайте также: Как выпадение зубов влияет на продолжительность жизни – вывод стоматологов

В коже, волосах и ногтях содержится меланин. Этот пигмент окрашивает клетки, защищая их от радиации и ультрафиолета. Также меланин содержится в грибах. Исследователи выделили из них природные ферменты, доработали их и получили отличный результат – искусственный компонент, который можно применять для пигментации волос.

Краска для волос из шампиньонов / Фото Pexel

Разработчики заявляют, что инновационная краска безопасна для организма, обладает стойкостью, защищает волосы от внешних раздражителей и не тускнеет.

У многих людей есть аллергия на краски для волос. Мы надеемся, что наша разработка поможет им, поскольку меланин в нашем организме уже есть. Сомнительно, что у кого-то может развиться аллергическая реакция.

С помощью природного фермента покрасить волосы можно пока только в природные цвета: русый, каштановый, рыжий и черный. Но ученые пообещали придумать, как разнообразить линейку цветов. Поэтому вскоре окрашивание волос может стать процедурой, которая будет оберегать и волосы, и экологию в целом.