С понижением температуры за окном, состояние волос существенно ухудшается: быстрое загрязнение, выпадение, секущиеся кончики и потеря блеска – лишь часть проблем в холодное время года.

Из-за того, что осенне-зимний период беден солнце и витамины – организм требует тщательной защиты. То же самое касается и наших волос. Из-за холода, ношения шапки и постоянного использования фена они нуждаются в дополнительном уходе, сообщает Beautyhack. На что именно обратить внимание – далее.

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Надевайте шапку

Многие обвиняют во всех бедах с волосами шапку. Она заставляет их электризоваться, быстро грязнеть и к тому же и портит укладку. Но это лишь побочные неудобства.

Дело в том, что без шапки волосы страдают еще сильнее. Резкий перепад температур провоцирует спазм сосудов кожи головы, из-за чего нарушается питание фолликулов. Волосы теряют блеск, эластичность, начинают ломаться и выпадать.

Подберите правильные инструменты для ухода за волосами / Фото Pexels

Не используйте фен на слишком мокрые волосы

Никогда не сушите волосы, выйдя из душа. Перед тем как включить фен, промокните мокрые волосы полотенцем и дайте ему немного подсохнуть естественным путем. Чтобы не нанести волосам дополнительного стресса – избегайте агрессивного вытирания полотенцем, ведь механическое воздействие такое же вредное, как и горячий воздух фена.

Для того чтобы высушить волосы, достаточно теплого воздуха. Горячий температурный режим используется только для укладок.

Откажитесь от тугих хвостов

Хвост – это простая и классическая прическа, которую так удобно сделать перед выходом на работу. Но трихологи предупреждают, что чрезмерное перетягивание ослабленных волос в прикорневой зоне может спровоцировать их выпадение.

Используйте увлажняющие средства

Сальные железы находятся только на коже головы, а вот волосы нуждаются в дополнительном увлажнении.

Маски и кондиционеры для прикорневой области и кончиков должны быть разными. В составе средств, предназначенных для ухода за кожей головы, следует избегать масел и силикона – они создают пленку, что нарушает обменные процессы. А вот использование оливкового, кокосового, миндального или облепихового масла – идеальное зимнее решение для кончиков.

Увлажненные волосы / Фото Pexels

Подберите правильную расческу

В следствии контакта с теплой одеждой, волосы сильно электризуются. Справиться с этим помогут специальные спреи, маски и правильно подобранная расческа. На осенне-зимний период откажитесь от пластиковых моделей, отдав предпочтение деревянным, эбонитовым и керамическим вариантам.

Промывать волосы слишком горячей водой

Когда за окном минус – хочется еще больше подкрутить температуру воды, но трихологи советуют не мыть голову кипятком.

Мыть волосы нужно водой комнатной температуры, поскольку высокие температуры провоцируют гиперсекрецию сальных желез. Из-за этого волосы быстрее загрязняются у корней, становятся тусклым и пересушенными.

Используйте кондиционер

После масок для волос следует нанести кондиционер. Дело в том, что активные компоненты масок активизируют чешуйки волос и, чтобы возвратить их в нормальное состояние, необходимо создать кислую среду. Это возможно с помощью кондиционера. Нанесите его на несколько минут, а затем ополосните волосы прохладной водой.

Полезные жиры для ухода за волосами / Фото Pexels

Включите в рацион полезные жиры

Красота волос зависит от внешних и внутренних факторов. Тусклость и ломкость могут быть связаны с отсутствием полезных жиров в рационе. Зимой волосы особенно нуждается Омега-3. Включите в свой рацион больше рыбы, авокадо, а также семена льна, нерафинированных масел и орехов.

Пейте воду

С наступлением отопительного сезона и чрезмерной сухостью воздуха, волосы значительно быстрее теряют влагу. Внешнего увлажнения не всегда достаточно. Чтобы решить эту проблему – соблюдайте питьевой режим: употребляйте достаточное количество воды в течение дня и не допускайте чувства жажды.