Как укрепить иммунитет осенью: действенные советы врачей
Осень – период насморка, кашля и простуд, впрочем, этого можно избежать, если знать, как укрепить свое здоровье и улучшить иммунитет. Делимся основными советами, которые помогут не заболеть этой осенью.
Организм учится обезвреживать бактерии и вирусы еще в утробе матери. Этот механизм зависит от наследственности, привычек родителей и условий протекания беременности, поэтому врожденный иммунитет не является универсальным.
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Иная ситуация с адаптивным иммунитетом. Он распознает специфические патогены с которыми человек столкнулся уже в результате перенесенных заболеваний или прививок. К сожалению, вакцин от ОРВИ нет, а из-за постоянной мутации вируса гриппа, возобновлять прививки придется каждый год.
Поэтому на помощь приходят другие эффективные способы укрепления иммунитета и профилактики заболеваний.
Признаки иммунодефицита
Обнаружить человека с ослабленным иммунитетом просто. Обычно он жалуется на хроническую усталость и слабость, болеет ОРВИ при перемене сезона, а на его коже часто можно заметить рецидивирующие высыпания и гнойные поражения, которые медленно заживают.
Ослабленный иммунитет / Pexels
Также среди симптомов ослабленного иммунитета:
- расстройства сна и повышенная сонливость;
- устойчивость к лечению инфекций антибактериальными препаратами;
- дискомфорт в мышцах и суставах;
- появление отеков и мешков под глазами;
- бледность кожи;
- ломкость волос и ногтей;
- грибковые процессы на коже, ногтях или слизистых оболочках;
- аллергические реакции.
Как укрепить иммунитет
Советы насчет укрепления иммунитета кажутся очень банальными, ведь нам с детства известно, что для хорошего самочувствия нужно вести здоровый образ жизни, есть здоровую пищу, высыпаться и делать зарядку. К сожалению, часто эти знания не применяются на практике, а иммунологи продолжают повторять, что только благодаря простым ежедневным привычкам мы сможем избежать сезонных заболеваний и чувствовать себя бодрее и энергичнее.
Сбалансированное питание
Для улучшения общего состояния, важно обеспечить организм витаминами и микроэлементами. Для этого следует позаботиться о разнообразии рациона. Комбинация овощей, молочных продуктов, сложных углеводов, клетчатки, фруктов и белков – это половина успеха на пути к хорошему самочувствию.
Сбалансированное питание / Pexels
Кроме этого, организму необходимы ненасыщенные жиры, которые получают из рыбы, авокадо, миндаля, оливкового масла. Их применение улучшит состояние кожи, функцию печени и выработку половых гормонов.
Дополнительные витамины и пробиотики
Иногда здорового питания мало. Тем более осенью, когда заканчивается сезон свежих фруктов и овощей. Чтобы понижение иммунитета не было обусловлено гиповитаминозом, следует применять дополнительные поливитаминные препараты.
Витамины и пробиотики / Unsplash
Продолжительность курса и частоту употребления препаратов вы сможете установить вместе со своим врачом. Лучше всего принимать витаминные комплексы в первой половине дня, так как к вечеру обмен веществ замедляется. А для полного усвоения препарата можно принимать его во время еды.
Также для профилактики иммунодефицита и дисбактериоза рекомендуется обратить внимание на пробиотики. Они стабилизируют микрофлору человека, восстанавливая нарушенный баланс микроорганизмов.
Режим дня
Лето завершилось, а это значит, что стало меньше солнца и света. Чтобы не упустить короткие дни, следует адекватно продумать ежедневный режим.
Попробуйте засыпать и просыпаться в одно и то же время, отказаться от ночной работы и сна до обеда и использовать дневное время для прогулок на свежем воздухе. Урегулируйте время приема пищи, не пренебрегайте обедом и не откладывайте тяжелые блюда на ужин.
Включите в свой режим дня побольше спортивных нагрузок, поскольку регулярная физическая активность положительно влияет на иммунитет.
Закаливание
Если зарядки, бега и спортивных нагрузок недостаточно – попробуйте закаляться. Только помните, что перед экспериментами, которые предусматривают переохлаждения организма, важно проконсультироваться с врачом.
Закаливание холодной водой / Pexels
Еще один важный нюанс – подходите к процессу закаливания постепенно. Для начала введите в привычку ежедневные прогулки, частое проветривание квартиры и утреннее умывание прохладной водой. Далее подключайте обтирания холодным полотенцем, хождение по дому босиком, контрастный душ. Люди со здоровой сердечно-сосудистой системой могут испытать обливание холодной водой, стимулируя организм на выработку дополнительной энергии.
Отказ от вредных привычек
Все и так прекрасно знают, что курение, алкоголь и злоупотребление медицинскими и наркотическими средствами ослабляют иммунную систему. Однако в поединке здоровья и мгновенных удовольствий часто побеждает второе.
Если вы все же серьезно подошли к улучшению иммунитета – попробуйте ограничить себя во вредных привычках. Если за это время вы заметите благоприятный эффект, то без дополнительной мотивации с радостью откажетесь от злоупотребления. Кроме повышения иммунитета, у вас улучшится состояние кожи, волос, зубов, а также функциональные показатели печени и сердца.