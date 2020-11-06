Когда наша гормональная система дает сбой, мы чувствуем проблемы на всех уровнях: ухудшается производительность, состояние волос и кожи; нарушается сон, меняется вес и пищевые привычки; снижается иммунитет. Чтобы предотвратить эти неприятные симптомы, рассказываем о методах борьбы с "гормональными качелями".

Нередко заместительная гормональная терапия решает проблему дисбаланса только на короткое время. Ведь параллельно развиваются проблемы желудочно-кишечного тракта, нарушается уровень сахара в крови, возникают заболевания печени или хронический стресс, сообщает Полезно 24. Поэтому, кроме медикаментозного лечения, следует придерживаться здорового образа жизни.

Эти простые советы могут стать первым шагом к нормализации гормональной системы.

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Делайте акцент на органических продуктах

Даже привычная еда сталкивает нас с эндокринными нарушителями: ксеноэстрогенами, нейропептидами или пролактином. Именно их избыток является причиной отложения жиров, выпадения волос, эмоциональной лабильности, чрезмерного голода или нарушения менструального цикла.

Почему полезно употреблять органические продукты / Фото Pexels

Какова вероятность, что вы хорошо будете чувствовать себя, если ваш рацион перенасыщен едой, которая влияет на метаболизм, аппетит и расщепление жиров? Поэтому обратите внимание на то, что вы едите и в каких количествах.

Не экономьте на органических продуктах, особенно осенью и зимой, когда организму и так не хватает гормонов радости.

Запаситесь яблоками и свеклой

Основная задача печени – выработка желчи, которая играет ключевую роль в переваривании пищи, усвоении жиров, а также в распределении витаминов А, Е, D, К.

Как только начинаются проблемы с желчью, ожидайте проблемы с метаболизмом. Чтобы не допустить обострения – включите в свой рацион яблоки и свеклу. Кстати, потертая свёкла с яблоком, в сочетании с лимоном станет очень здоровым перекусом!

Порадуйте печень: ешьте капусту

Красная, белокочанная, брюссельская, цветная или брокколи – все эти виды содержат индол-3-карбинол. Если кратко, то этот гормон помогает снизить уровень эстрогена, который нередко провоцирует боль во время менструации, дряблость кожи на животе и мигрень.

Капуста содержит индол-3-карбинол / Фото Pexels

Сбалансированное употребление капусты положительно повлияет на работу печени, а значит высвободит пространство для новых гормонов. Вспомните об этом факте, когда будете выбирать продукты для салата.

Положительно на организм влияет и квашеная капуста, поскольку в ней много калия, магния и витаминов группы C и B. Кисломолочные бактерии улучшают функционирование кишечника, а также минимизируют уровень сахара в крови.

Кокосовое масло и авокадо

Гормональная система выстраивается на жирах, поэтому следует позаботиться, чтобы вместо вредного фастфуда и майонеза, в ваш организм попадали полезные липиды. Среди них: авокадо, кокосовое масло, кислоты омега-3 и орехи.

На завтрак позвольте себе цельнозерновой тост, поджаренный на кокосовом масле с авокадо, а к граноле или смузи – добавьте миндаль или грецкий орех.

Откажитесь от сахара, молочных продуктов и глютена

Как утверждают нутрициологи, женщины, страдающие от гормональных проблем, зачастую излечиваются после отказа от молочных продуктов и изделий из пшеницы.

Матча чай заменит кофе / Фото Unsplash

Не злоупотребляйте кофеином

Чрезмерное потребление кофеина повышает уровень инсулина, кортизола и эстрогена. Сильная любовь к кофе выкачивает из организма витамин В и магний, которые необходимы для развития здоровой гормональной системы.

Если же вы слишком зависимы от кофеина, чтобы отказаться от него прямо сейчас, замените утренний кофе на матча или чай ройбуш, или же применяйте соответствующие витаминные комплексы для восстановления витамина В и магния в организме.