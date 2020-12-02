Настоящее трудно представить без гаджетов. Процесс диджитализации общества набрал такие обороты, что остановить его невозможно. Все чаще мы становимся зависимыми от компьютеров или планшетов. Говорить о телефонах и вовсе нет смысла – практически все население не представляет жизни без ежедневного общения в социальных сетях или на других Интернет-платформах.

Если в ситуации со смартфонами не все так плохо, ведь мы можем самостоятельно управлять продолжительностью их использования, то ситуация с офисными работниками остается менее благоприятной. Практически все свое рабочее время они проводят за мониторами и уменьшить время работы им точно не под силу. Поскольку монитор может негативно повлиять на систему зрения – у офисных работников нередко развивается проблема постепенного ухудшения зрения. К тому же длительное перенапряжение может привести к покраснению глаз, слезотечению, раздражению и сухости.

Как быть, если избежать длительного контакта с монитором невозможно? Сегодня предлагаем эффективные упражнения, направленные на предотвращение или устранение проблем с системой зрения.

Работа за монитором влияет на зрение / Фото Rawpixel

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Выполняйте горизонтальные движения глазами направо-налево.

Движения глазными яблоками вертикально вверх-вниз.

Круговые движения глазами по часовой стрелке и в противоположном направлении.

Интенсивные замыкания и размыкания глаз в быстром темпе.

Движения глазами по диагонали.

Сведение глаз к носу. Для этого на переносицу поставьте палец и посмотрите на него. При этом зрачки легко "соединяются".

Частые моргания глазами.

Работа глаз "на расстояние". Сначала нужно сконцентрировать взгляд на вещи, которая находится поблизости, а затем посмотрите вдаль (желательно перевести взгляд в окно). Постарайтесь рассмотреть максимально отдаленные предметы.

Каждое из этих упражнений рекомендуется повторять не менее 6 раз.

Упражнение для снятия усталости с глаз / Фото Pinterest

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Отклонится назад и сделайте глубокий вдох. Наклоняясь вперед, выдохните набранный воздух.

Склонитесь на спинку стула, прикройте веки, крепко зажмурьте глаза, откройте веки.

Поставьте руки на пояс, поверните голову вправо, посмотрите на локоть правой руки. После этого – поверните голову влево и посмотрите на локоть левой руки. Вернитесь в исходное положение.

Посмотрите вверх, выполните круговые движения по часовой стрелке. Повторите упражнение в противоположном направлении.

Вытяните руки вперед, посмотрите на кончики пальцев. Следя глазами за руками, поднимите руки вверх (вдыхая). Голова при этом должна быть неподвижной. Вдыхая, опустите руки.

Указанные упражнения желательно повторять через каждые 40-50 минут работы за компьютером. Продолжительность одной тренировки 3-5 минут.

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Смотреть вдаль прямо перед собой 2-3 секунды. Поставьте палец на расстояние 25-30 см от глаз, держите свой взгляд на нем приблизительно 3-5 секунд. Опустите руку и снова посмотрите вдаль. Повторите 10-12 раз.

Поставьте палец на расстояние держите свой взгляд на нем приблизительно 3-5 секунд. Опустите руку и снова посмотрите вдаль. Перемещайте карандаш от расстояния вытянутой руки к кончику носа и обратно, следя при этом за его движением. Повторите 10-12 раз.

Прикрепите на оконном стекле на уровне глаз круглую метку диаметром 3-5 мм. Переводите взгляд с удаленных предметов за окном на метку и обратно. Повторять 10-12 раз.

Переводите взгляд с удаленных предметов за окном на метку и обратно. Открытыми глазами медленно, в такт с дыханием, плавно рисуйте глазами "восьмерку" в пространстве: по горизонтали, по вертикали, по диагонали. Повторяйте 5-7 раз в каждом из направлений.

в пространстве: по горизонтали, по вертикали, по диагонали. в каждом из направлений. Поставьте большой палец руки на расстояние 20-30 см от глаз , смотрите двумя глазами на конец пальца 3-5 секунд , закройте один глаз на 3-5 секунд, затем снова смотрите двумя глазами, затем – закройте другой глаз. Повторите 10-12 раз.

, смотрите двумя глазами на конец пальца , закройте один глаз на 3-5 секунд, затем снова смотрите двумя глазами, затем – закройте другой глаз. Смотрите 5-6 секунд на большой палец вытянутой на уровне глаз правой руки. Медленно отведите руку вправо, следите взглядом за пальцем, не двигая при этом головой. То же самое проделайте левой рукой. Повторите 5-7 раз в каждом направлении.

вытянутой на уровне глаз правой руки. Медленно отведите руку вправо, следите взглядом за пальцем, не двигая при этом головой. То же самое проделайте левой рукой. Повторите Не поворачивая головы, переведите взгляд в левый нижний угол, затем – в правый верхний. Далее переведите взгляд в правый нижний и в левый верхний угол. Повторите 5-7 раз и проведите упражнение в обратном порядке.

Гимнастика для усталых глаз / Инфографика 24 канала

Гимнастика для усталых глаз

Сделайте глубокий вдох, зажмурив глаза как можно сильнее. Напрягите мышцы шеи, лица, головы. Задержите дыхание на 2-3 секунды , после быстро выдохните, широко раскрыв при этом глаза. Повторите 5 раз.

, после быстро выдохните, широко раскрыв при этом глаза. Закройте глаза, помассируйте надбровные дуги и нижние части глазниц круговыми движениями – от носа к виску.

Закройте глаза, расслабьте брови. Сделайте обороты глазными яблоками слева направо и справа налево. Повторить 10 раз.

Поставьте большой палец руки на расстоянии 25-30 см от глаз , смотрите двумя глазами на кончик пальца 3-5 секунд, закройте один глаз на 3-5 секунд, затем – снова смотрите на предмет обоими глазами , закройте другой глаз. Повторяйте 10 раз.

, смотрите двумя глазами на кончик пальца 3-5 секунд, закройте один глаз на 3-5 секунд, затем – снова , закройте другой глаз. Повторяйте 10 раз. Положите кончики пальцев на виски, слегка сжав их. 10 раз быстро и легко моргнуть. Закройте глаза и отдохните, сделав 2-3 глубоких вдоха. Повторите 3 раза.

Комплекс упражнений для улучшения кровообращения в глазах

Крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд . Повторите 6-8 раз.

. Повторите 6-8 раз. Быстро моргайте в течение 1-2 минут.

Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки закрытых глаз на 2 секунды. Повторите 3-4 раза.

закрытых глаз на 2 секунды. Повторите 3-4 раза. Посмотрите вверх, вниз, вправо, влево. Не поворачивайте при этом головы. Повторите 5-10 раз.

Сделайте обороты глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратном направлении.

Упражнения 4 и 5 рекомендуется выполнять не только с открытыми, но и с закрытыми глазами, повторяя каждое из них 3-4 раза с интервалом 1-2 минуты.

Окулохеель / Фото Heel

Для достижения более быстрого восстановления структур глаза и его функций, в комплексе с гимнастическими лечебными упражнениями, можно использовать специальные глазные капли, которые изготовлены из ингредиентов натурального происхождения. Например, Окулохеель, которые можно применять при:

воспалении или аллергических реакций со стороны конъюнктивы и век, вследствие внешних раздражителей;

при перегрузке глаз;

при синдроме "сухого глаза".

Важно. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией на лекарственное средство.

Будьте здоровы!