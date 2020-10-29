Независимо от причины, спровоцировавших насморк, существует несколько действенных способов, которые помогут избавиться от дискомфорта. В некоторых случаях такие советы могут подойти только для облегчения дискомфорта, в других – совсем устранить признаки заложенности.

Насморк – самый распространенный симптом ОРВИ и других вирусных заболеваний. Кроме этого он может быть признаком сезонной аллергии или ответом на резкий перепад температур, сообщает Полезно 24. При кратковременном типе заложенности, вы можете обратиться в список безопасных способов лечения насморка в домашних условиях.

Помните, если симптом сохраняется более 5 дней - следует обратиться за консультацией врача.

Пейте как можно больше жидкости

Желательно теплой. Пар усиливает кровообращение в носоглотке и облегчает дыхание.

Пейте как можно больше жидкости / Фото Unsplash

Суть этого совета заключается не в температуре напитка, а в его наличии. Причем в больших количествах. Если организм обезвожен – это отражается на заложенности носа: слизь подсыхает, становится гуще и забивает носовой проход.

Если в этот налет добавляются бактерии, заложенность может перерасти в серьезное заболевание пазух.

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Делайте ингаляции

Нагрейте в кастрюле чистую воду. Не надо доводить ее до кипения – главное, чтобы над жидкостью образовался пар. Поставьте кастрюлю с водой на удобную поверхность и подержите над ней лицо не более 20 минут. Старайтесь делать глубокие вдохи и выдохи через нос.

Чтобы сделать ингаляцию приятнее, к воде можно добавить несколько капель эфирного масла с экстрактом эвкалипта, шалфея, розмарина, чабреца или чайного дерева.

Обратите внимание, что такой способ подходит при заболеваниях нижних дыхательных путей. Не стоит прибегать к процедуре, если вы не уверены, что именно стало возбудителем насморка.

Примите горячий душ

Как горячий чай или пара, теплый душ способен временно остановить активный насморк, устранить чихание и заложенность носа.

Промойте нос солевым раствором

Готовые солевые растворы продаются в аптеках. Но если насморк застал вас врасплох – приготовьте его самостоятельно. Тем более все, что для этого нужно точно есть на вашей кухне. В стакан теплой воды (240 мг) добавьте ½ чайной ложки соли и щепотку соды. Размешайте до полного растворения компонентов.

Промывайте нос раствором 3 раза в день до полного исчезновения дискомфорта.

Как вылечить насморк / Фото Unsplash

Пользуйтесь сосудосуживающими спреями

Важно: без назначения врача сосудосуживающие средства могут использоваться не более трех дней.

Спреи устраняют отечность, и замедляют образование новой слизи. Но длительное использование таких препаратов приводит к побочным реакциям: от привыкания к действующим веществам к истончению слизистой оболочки носа.