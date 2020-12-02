В спортзале, кровати и танцполе. Популярные женщины продолжают убеждать, что делать утреннюю зарядку можно везде!

Если приседания, движения руками и другие типичные упражнения для утренней зарядки начали надоедать, попробуйте повторить любимые утренние привычки этих звезд.

Эти простые утренние упражнения, если не разнообразят утреннюю зарядку, то точно вдохновят на новые свершения, сообщает Beautyhack.

Читайте также: Личный опыт: как ежедневная планка помогла избавиться от боли в спине

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио / Фото Popcornnews

Бывший ангел Victoria's Secret, модель, а также мама двоих детей – Алессандра Амбросио считает, что именно физические нагрузки сохраняют ее красоту и молодость.

Алессандра признается, что является фанаткой спорта, а свой день модель начинает с приятной растяжки в спортзале. Как повторить нагрузки звезды? Все просто!

Утренняя зарядка Алессандры начинается с легкой разминки. Встаньте ровно, ноги должны находиться на ширине плеч, а руки – замкнуться на замок. Выверните ладони и поднимите руки, вытягиваясь всем телом. Кроме этого модель советует не забывать о мышцах пресса. Для этого она прилегает на коврик для занятий и поочередно поднимает колени. Главное правило – плавность движений.

Блейк Лайвли

Фото / Spletnik

Блейк набрала немного лишнего веса после второй беременности. Но за 14 месяцев ей удалось сбросить почти 30 килограммов. Все дело в регулярной утренней зарядке.

После пробуждения актриса выпивает стакан воды и только потом начинает выполнять зарядку. Большинство упражнений актрисы проходят на коврике. Сначала Блейк разворачивает фитнес-валик голенью, опираясь руками о пол, а затем кладет его под шею и аккуратно поворачивает голову в разные стороны. Эти упражнения не только разогревают мышцы, но и выполняют функцию самомассажа.

Бритни Спирс

Бритни Спирс / Фото img.tyt

Бритни регулярно тренируется в зале, практикует йогу и делится вариантами упражнений с читателями в Instagram. День певицы начинается активно: утренняя зарядка может включать как упражнения с гантелями, так и стойку на руках.

Тренироваться в стиле Бритни можно, начав с перекатывания стопы с носков на пятки. Бритни советует сначала встать на носки, затем сделать выдох и медленно перекатиться на пятки. Это упражнение привлекает все мышцы и суставы стоп.

Миранда Керр

Миранда Керр / Фото Vogue

Еще одна модель в нашем списке – Миранда Керр. Девушка сочетает утреннюю зарядку с нанесением маски на лицо, поэтому такой вариант подойдет для тех, кто всегда спешит.

Иногда модель ограничивается выпадами (20 подходов на обе ноги по очереди), в остальные дни занимается балетом, благодаря чему выполняет комплекс упражнений на разные группы мышц.

Дженифер Лопес

Дженнифер Лопес / Фото Harpersbazaar

Джей Ло и ее партнер бейсболист Алекс Родригес часто тренируются вместе. Для физической нагрузки пара использует гири, штанги и тренажеры.

Самостоятельные занятия Лопес проходят в постели. В таком случае она прижимает колени к груди, растягивает тазобедренный сустав, а также переворачивает корпус вправо и влево. Когда мышцы разогрелись звезда приступает к планке на прямых руках.