Мы уже неоднократно рассказывали, что медитация - это инструмент, который помогает бороться со стрессом и тревогой. И все же, что об этом говорит наука. Сегодня поговорим о научную основу медитаций, а так же, как начать эту практику тем, кто никогда этим не интересовался.

Медитация нередко ассоциируется с религиозными практиками: буддизмом, индуизмом и даосизмом. Из-за этого большинство консервативных людей до сих пор смотрит на эту практику, как на часть ритуала, а не как на способ концентрации.

На самом деле медитация учит концентрироваться, справляться с тревогой и трезво смотреть на окружающий мир, сообщает Полезно 24. Собрали научные факты, которые подтвердят это мнение.

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Причины популярности медитации

Почему медитация популярная / Фото Unsplash

Волна интереса к восточным духовным практикам возникла на рубеже 18-19 вв., Когда запад начал исследовать санскритские тексты. Уже в 20 в. происходил культурный обмен: индийские философы начали посещать другие страны, выступать с лекциями и основывать студии изучения индуизма. Позже тема медитации проникает в работы Фрейда и Юнга. А с 1950-х годов религия Востока приобрела популярность среди европейской и американской молодежи.

Сегодняшняя популярность этой практики объясняется ситуацией в которую попал весь мир: карантин, изоляция, и удаленная работа позволили нам временно остановиться и переосмыслить свою жизнь. Поэтому неудивительно, что люди все чаще обращаются к учениям, которые стимулируют самоосознание.

Влияние медитации

Медитация может занимать 5-10 минут в течение дня. И даже этот незначительный промежуток времени сможет положительно повлиять на ваше самочувствие, работу мозга и эмпатию.

Как медитация влияет на самочувствие / Фото Unsplash

Снижает уровень стресса и тревоги

Результаты исследований показали, что медитация значительно снижает уровень стресса после трех месяцев практики. В ходе другого исследования ученые выяснили, что медитативные практики уменьшают плотность мозговой ткани, что отвечает за тревогу. Человек, который регулярно медитирует, легче приспосабливается к необычным и стрессовым ситуациям.

Повышает эмпатию

Если вы плохо понимаете эмоции других людей и чувствуете постоянную отстраненность – вам в медитацию! Практика Мэтта или "медитация доброты", положительно влияет на области мозга, что связанны с сопереживанием и обработкой чужих эмоций. Ее эффективность подтверждает исследование, проведенное в 2011 году.

Активирует креативность

Медитация работает и для креативного класса. Регулярная практика помогает решать проблемы, анализируя их с другой стороны. Также медитация развивает нешаблонное мышления и улучшает восприятие и обработку новых данных.

Ученые сходятся во мнении, что люди, которые выбирают медитацию, проще находят креативные решения и иначе анализируют старую информацию.

Улучшает память

Исследования показали, что медитация улучшает способность к запоминанию, хранению и обработке новой информации.

Учит фокусироваться

Если вы постоянно отрываетесь от дел, плохо концентрируетесь на одной задаче и не можете структурировать график – попробуйте медитировать хотя бы 5 минут в день. Ученые утверждают, что это улучшает когнитивные функции и положительно влияет на работу с задачами, требующими концентрации внимания.