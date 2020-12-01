Обычная практика йоги помогает людям с бессонницей быстрее засыпать и лучше высыпаться. Поэтому, если вы страдаете от недосыпа, частых пробуждений среди ночи и тяжелых утренних пробуждений - попробуйте эти 3 упражнения.

Если вы хотите успокоиться, размять тело и освежить мысли, вечерняя йога - то, что вам нужно. Комплекс этих трех асан, которые займут до 20 минут вашего времени, идеальное решение, чтобы успокоить нервную систему и избавиться от усталости, сообщает Полезно 24.

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Ашва Санчаласана

Видео з канала VENTUNO YOGA

Присядьте и потянитесь руками вперед. Мысленно старайтесь дотянуться как можно дальше. Постарайтесь при этом не сводить колени и не переносить вес тела на носки. Обязательно позаботьтесь о выровненной спине.

В этой асане следует дышать спокойно и глубоко. В идеале выполнение упражнения занимает до 5 минут, но если вы почувствовали сильный дискомфорт в ногах – попробуйте выпрямятся и отдохнуть несколько секунд.

Если для вас это очень сложно, используйте стену – прислонитесь к ней спиной, согните ноги и медленно опуститесь. Попробуйте согнуть колени до 90 градусов.

Но если у вас есть проблемы с коленными суставами – лучше избежать подобных нагрузок.

Чатуранга

Видео з канала Yoga With Adriene

Сделайте минутный отдых после предыдущего упражнения. Дальше – согните руки в локтях. Вас должны держать суставы рук и плеч. При этом плечи не могут "вылезать" за корпус, а ладони желательно разместить под плечами. Дышите ровно и глубоко.

Чтобы было проще, начинайте упражнение с колен. Согнутые в локтях руки плотно прижимайте к туловищу, так выполнить асану будет значительно легче.

Это упражнение укрепляет пресс, спину, руки и ноги, а заодно оздоравливает внутренние органы и дыхательную систему.

Супта Конасана

Видео з канала Катерина Буйда FITOYOGA

Лягте на пол, оторвите от пола ноги и туловище так, чтобы тело приняло форму угла. Руки держите над землей, спину – прямо. Балансируйте на пятой точке и почувствуйте напряжение пресса.

Здесь хватит 1-2 минуты, но сначала можете держаться столько, сколько получится. Кстати, легкая дрожь в теле при выполнении этой асаны – это нормально.

Что изменится в результате регулярного выполнения асан

Через 3-4 недели регулярного выполнения комплекса, вы заметите, что живот подтягивается, спина выпрямляется, ноги становятся стройнее и крепче, а стресс – больше не мешает спать.

Эти три упражнения станут первым шагом к серьезной практики йоги. И вскоре вы заметите, что стали сильнее, выносливее и теперь можете выполнять сложные асаны.