В этом мире боль подстерегает на каждом шагу: неосторожное прикосновение к горячей сковороде, падение на покрытой гололедом лестнице, боль у женщин во время месячных, зубная боль, "крепатура" после копания картофеля, боль в мышцах после физической нагрузки и еще множество вариантов которые нам и не перечислить.

Несмотря на такую ​​многовариантность, мы попробуем ответить на часто задаваемые вопросы.

Что такое боль и почему она возникает?

Какие виды боли различают и в чем заключается их отличие?

Что делать, если вас настигла боль?

Итак, начнем говорить понятными словами.

Боль – это ощущение, возникающее вследствие раздражения нервных окончаний. Возникновение боли сопровождается целым звеном объективных изменений в организме, которые касаются всех функциональных систем (дыхания, кровообращения и т.д.).

То есть боль – защитная реакция организма, которая сигнализирует о патологическом процессе. Если вовремя не взять под контроль, результаты могут быть не такими, как мы ожидаем.

Виды боли

Согласно механизму образования различают воспалительную и спастическую боли.

Воспалительная боль возникает в результате воспалительного процесса, а спастическая – это следствие спазма мышц. Поэтому поговорим подробнее в чем их отличие.

Воспалительная боль / Фото Rawpixel

Воспалительная боль, как правило, отличается острым характером, интенсивность которого более выражена в покое, а болевые ощущения более интенсивны в начале движения (иногда движения уменьшают боль). В таких случаях говорят, что человека беспокоит утренняя скованность. Для облегчения состояния ему нужно "расходиться", то есть пройти с десяток шагов.

Очень часто люди с такой проблемой уже имеют определенный "набор" препаратов, которые приходится принимать с разной периодичностью. В основном, это различные обезболивающие и противовоспалительные препараты. Но, если больной принимает противовоспалительные средства, почему через определенный период его снова беспокоит та же проблема, а у некоторых больных состояние может и вовсе ухудшиться?

Что делать, если вас настигла боль

Все это происходит потому, что, устранив боль, мы не устранили саму проблему. Стандартные методы и средства лечения просто блокируют симптомы и не позволяют завершить воспаление правильно. Воспалительный процесс считается завершенным не тогда, когда человек не чувствует боли или дискомфорта, а тогда, когда орган или часть тела полностью восстановили свою структуру и функции на клеточном уровне.

Траумель С / Фото Heel

Именно в таких случаях можно применять Траумель С, который успешно используется как универсальный препарат при воспалительных процессах любой локализации и имеет целый ряд преимуществ:

практически нет противопоказаний;

нет возрастных и других ограничений (кроме индивидуальной чувствительности к компонентам препарата);

отсутствуют побочные эффекты, характерные для группы нестероидных противовоспалительных препаратов, поэтому может использоваться в схемах, предусматривающих длительное лечение;

наделен противовоспалительным, анальгезирующим, иммуномодулирующим эффектом

активирует защитные силы организма и нормализует нарушенные функции путем растительных и минеральных компонентов в его составе.

Что делать, если у вас спазмы

Спастические боли / Фото Pexels

А теперь поговорим о спастической боли и выясним, что такое спазм.

Спазм – это внезапное, кратковременное, непроизвольное, как правило, болезненно, сокращение мышцы или их группы. Как следствие, ощущение боли в один момент может быть достаточно сильным, а через мгновение уже ничего не беспокоит.

Болевые спазмы возникают из-за обострения хронических болезней: холециститы, заболевания желудочно-кишечного тракта, гинекологические заболевания и болезни мочевыводящих путей.

Безусловно, основной группой препаратов для лечения спастической абдоминальной боли является спазмолитики, которые можно назначать сразу после возникновения боли, тогда как анальгетики не желательны и не являются достаточно эффективными в таких случаях.

Спаскупрель / Фото Heel

В подобных ситуациях полезным может стать препарат Спаскупрель.

Основное его действие направлено на устранение спазмов гладкой мускулатуры (желудка, кишечника, желчного пузыря, матки, мочевыводящих путей). Вследствие биорегулирующего спазмолитического эффекта, он восстанавливает физиологические механизмы на клеточном уровне, что в свою очередь, приводит к улучшению кровоснабжения органа, уменьшение гипертонуса и регенерации его физиологических функций, которые помогут восстановиться организму в полном объеме.

Важно. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией на лекарственное средство.

Будьте здоровы!